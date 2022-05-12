Öğrencilere organ naklinin önemini anlattılar Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan lise öğrencileriyle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilere organ naklinin önemini anlattılar Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan lise öğrencileriyle bir araya geldi

İHA

Öğrencilere organ naklinin önemini anlattılar Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan lise öğrencileriyle bir araya geldi

Türkiye genelinden liselerin üniversite tanıtım etkinlikleri çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi’nin son misafiri Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi oldu. Kampüsü gezerek tıp, mühendislik ve diş hekimliği fakülteleri başta olmak üzere fakülte ve bölümler hakkında bilgi alan öğrenciler, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Türkiye’nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk rahim nakline imza atan ekibin başındaki Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan’la da Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği’nde bir araya geldi.

Organ bağışının önemini anlattı
Öğrencilerle kısa süre sohbet eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi’nin kapılarının bütün öğrencilere açık olduğunu belirterek öğrencilere liseden sonraki öğrenim hayatlarında başarılar diledi. Anadolu Lisesi öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Ömer Özkan ise organ ve doku nakillerindeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Organ bağışı farkındalığının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, “Akdeniz Üniversitesi organ nakillerinde Türkiye’nin ve Dünya’nın öncülerinden. Birçok branş var ama organ nakli çok önemli bir yer taşıyor. Organ nakli konusunda bağışlar daha fazla olsa ülkemizdeki organ nakilleri de artış gösterecek fakat organ naklinin en önemli konusu bağışçılar. Kalp, böbrek, karaciğer bunlar hep kadavradan olan bağışlar. Yüz ve uzuv nakillerinde de dünyadaki sıkıntı tedarikin az olması. Gelecekte organ nakli sıkıntısını çözmek için sizlere çok önemli görevler düşecek. Çünkü organ üretimi gibi bir kavram çıkıyor günümüzde ortaya. Belki on sene yirmi sene sonra bu organlar üretilerek ihtiyacı olan insanlara nakledilecek.” şeklinde konuştu. Soruları cevaplayan Prof. Dr. Ömer Özkan, hangi mesleği yaparsanız yapın her zaman en iyisini yapmaya çalışın önerisinde bulanarak konuşmasına son verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kepez’den çocuklara Orman Kütüphane
YEREL HABERLER Kepez’den çocuklara Orman Kütüphane
Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu
Ayağı burkulan öğrenciye ilk müdahaleyi Rektör Özkan yaptı Güvenlik görevlileri öğrenci için şemsiye tuttu, rektör ambulans gelene kadar öğrencinin başından ayrılmadı
YEREL HABERLER Ayağı burkulan öğrenciye ilk müdahaleyi Rektör Özkan ...
Antalya'nın karlı yayla yollarında temizlik çalışması Gazipaşa’da karla kaplı yayla yolları açılıyor
YEREL HABERLER Antalya'nın karlı yayla yollarında temizlik ...
Başkan Uysal: “Çevre konusunda somut adımlar atılmalı”
YEREL HABERLER Başkan Uysal: “Çevre konusunda somut adımlar ...
Antalya’da ‘Dünya Müzikleri Konseri’
YEREL HABERLER Antalya’da ‘Dünya Müzikleri Konseri’
5 yıldızlı otellere komşu denize sıfır çardaklarda yıkım sessizliği Vatandaşlar, yıkım tarihindeki belirsizlik nedeniyle her yıl yerleştikleri çardaklara taşınmadı Caretta carettaların üreme alanında bulunan 700 çardağa, yıkım kararı sonrası bu sezon taşınma olmadı Kumköy Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği: “Eğer büyüklerimiz müsaade ederse, bu sene yaz sezonunu biraz daha öteleyip planlı ve programlı bir şekilde buraya taşınmak istiyoruz”
YEREL HABERLER 5 yıldızlı otellere komşu denize sıfır çardaklarda ...
Antalya OSB’den Eğitim-İstihdam Projesi Antalya OSB, kalifiye iş gücü ihtiyacını OSBEM ile çözdü
YEREL HABERLER Antalya OSB’den Eğitim-İstihdam Projesi Antalya OSB, ...
Yavru kumrulara jandarmadan yardım eli
YEREL HABERLER Yavru kumrulara jandarmadan yardım eli
Yoldan çıkan midibüs yan yattı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan midibüs yan yattı: 4 yaralı
Antalya'da 14 katlı iki bina 40 metre uzaktaki iş makinası tarafından kağıt gibi yıkıldı Yenilenmek üzere yıkım kararı alınan 14 katlı iki binanın yıkımı kameralara yansıdı Binaların yıkıldığı anlarda 40 metre uzaktaki iş makinası toz bulutu arasında kayboldu
YEREL HABERLER Antalya'da 14 katlı iki bina 40 metre uzaktaki iş ...
Sergiyle deniz yaşamındaki tahribata dikkat çektiler
YEREL HABERLER Sergiyle deniz yaşamındaki tahribata dikkat çektiler
Konyaaltı'nda psikolojik danışmalık hizmeti
YEREL HABERLER Konyaaltı'nda psikolojik danışmalık hizmeti
ATSO Antalya’nın en iyi akaryakıt istasyonlarını ödüllendirdi
YEREL HABERLER ATSO Antalya’nın en iyi akaryakıt istasyonlarını ...
Yaz aylarının sevilen meyvesi karpuzda geç hasat dönemi başladı Hava şartları sebebiyle hasat geç başladı, üretim alanı azaldı
YEREL HABERLER Yaz aylarının sevilen meyvesi karpuzda geç hasat ...
Marketteki köpeğe sebepsiz yere tekme attı, kamera kaydını izleyen genç kadının ağzı açık kaldı Köpekleriyle markete giren genç kadın, bir müşterinin hasta köpeğine attığı tekmeyle hayatının şokunu yaşadı Güvenlik kameralarını izleyince şoke olan köpeğin sahibi Ece Özgenç: "Marketten 1 litre su almaya girdik, yanında tekme yiyip çıktık" “Köpeğim gençlik hastası ve ya ölecekti ya da felç kalacaktı. Şu an en iyi ihtimalle yaşıyor, onda da tekme yiyor”
YEREL HABERLER Marketteki köpeğe sebepsiz yere tekme attı, kamera ...
Anne ve kızı caretta caretta ile yüzdü, baba o anları görüntüledi
YEREL HABERLER Anne ve kızı caretta caretta ile yüzdü, baba o anları ...
Aracında ölü bulunan genç, 32 yıl önce vefat eden ve ismini aldığı abisinin yanında defnedildi
YEREL HABERLER Aracında ölü bulunan genç, 32 yıl önce vefat eden ve ...
Hıdırellez dilekleri dudağa dolgu, Bodrum'da yazlık ev
YEREL HABERLER Hıdırellez dilekleri dudağa dolgu, Bodrum'da yazlık ...
Rusya kapıları açtı, yaş meyve sebze ihracatı hareketlendi
YEREL HABERLER Rusya kapıları açtı, yaş meyve sebze ihracatı ...
Antalya´da Covid yoğun bakımlarda hasta kalmadı
YEREL HABERLER Antalya´da Covid yoğun bakımlarda hasta kalmadı
Başkan Böcek'ten festival sponsorluğu ve bütçe açıklaması "Festivalin maliyeti 6 milyon 700 bin TL'dir" "Hastalığım sürecinde yaşam mücadelesi verirken, bana karşı oynanan kirli oyunların bir devamı niteliğinde, yeni bir algı süreci oluşturulmaya çalışılmıştır"
YEREL HABERLER Başkan Böcek'ten festival sponsorluğu ve bütçe ...
Viyadük altında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Viyadük altında erkek cesedi bulundu
Şehrini en iyi bilen yarışmayı kazandı
YEREL HABERLER Şehrini en iyi bilen yarışmayı kazandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.