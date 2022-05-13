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Op. Dr. Deniz Dilek: “Piezo bir ameliyat tekniği değil, ameliyatta kullanılan bir cihaz” "İyileşme süresini etkiliyor, olmazsa olmaz değil "

İHA

Op. Dr. Deniz Dilek: “Piezo bir ameliyat tekniği değil, ameliyatta kullanılan bir cihaz” "İyileşme süresini etkiliyor, olmazsa olmaz değil "

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek, burun ameliyatlarında başvurulan bir yöntem ve cihazlardan biri olan Piezo hakkında doğru bilinen yanlışlarla ilgili bilgi verdi.
Günümüzde birçok kişi tarafından tercih edilen burun estetiği genellikle şekil bozukluğuna bağlı olarak yapılan bir işlem olarak bilinse de nefes darlığına sebep olan burun kemiğinde eğrilik, travma gibi durumlarda burun şeklinin düzeltilmesi için de yapılıyor. Bu ameliyatlarda kullanılan cihaz ve yöntemler ise çeşitlilik gösterirken ameliyat süresinden ameliyat sonrası iyileşme süresine kadar pek çok süreci de etkiliyor.
Halk arasında Piezo yöntemi olarak bilinen burun ameliyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek, “Piezo burun estetiği diye çok fazla tabir var. Piezo bir ameliyat tekniği değil, ameliyatlarda kullanılan bir cihazdır. Bizim kemik kesmek için kullandığımız bir alet, seksenli yılların başından bu yana kullanılan yeni teknoloji diyebileceğimiz bir ürün. Üç boyutlu ses dalgalarını kullanarak yumuşak dokulara zarar vermeden kemikleri kesmeye yarıyor. Piezo tekniği şeklinde tabirler duyabilirsiniz aslında bu bir teknik değil. Biz burun estetiğini yaparken yumuşak dokularla ilgili yaptığımız işlemler var. Kıkırdaklar, kaslar adeleler vs. Bunların dışında bir de kemikleri keserken kullandığımız aletler var. Piezo da bu durumlarda bize yardımcı olan bir cihaz” ifadelerini kullandı.

İyileşme süresini etkiliyor
Ameliyat sırasında kullanılan ve yumuşak dokulara zarar vermeyen Piezo cihazının iyileşme sürecine de etki ettiğini vurgulayan Dilek, “kullanılan diğer aletler ve kemik kesme yöntemlerine nazaran, yumuşak dokuya zarar gelmiyor, damarlar kaslar vs. kesilmiyor sadece kemik kesiliyor. Bu durumda da küçük damarlar yaralanmadığı için morluklar ve şişlikler bir nebze daha az oluyor. İyileşme süresini de hızlandırabiliyor ve şişliklerin de çok daha kısa sürede geçtiğini görebiliyoruz” dedi.

Olmazsa olmaz değil
İnsanlar tarafından yaygın olarak tercih edilen burun estetiği ameliyatlarında Piezo cihazının sürekli kullanılmadığını belirten Dilek, “ben yaptığım bütün ameliyatlarda bu cihazı kullanmıyorum çünkü bunu kullanmak için kemiğin etrafını tamamen açmak gerekiyor. Ameliyatı yapan her zaman cerrahtır ve onun kendi tekniği vardır. Pizeo da estetik ameliyatların %15’lik kısmında kullanılan bir cihaz. Güzel bir teknoloji ama olmazsa olmazlardan değil” şeklinde konuştu.

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