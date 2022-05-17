Pitbull cinsi köpeği sokakta ağızlık ve tasmasız gezdiren şahsa 14 bin TL ceza

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeği ağızlıksız ve tasma takmadan serbest bırakan ve başıboş sokağa salan şahsa 14 bin 982 TL para cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince alınan ihbar üzerine Konyaaltı ilçesi Kuraçay Mahallesi'nde yapılan kontroller esnasında Y.C. isimli şahsın yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeği ağızlıksız ve tasma takmadan serbest bıraktığı ve başıboş sokağa saldığının tespit edilmesi üzerine şahsa 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde 14 bin 982 TL idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.