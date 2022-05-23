TAM 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi sona erdi

Antalya’nın Kaş ilçesinde bu yıl 2022 Mayıs’ta birincisi düzenlenen Toplumsal Araştırmalar Merkezi (TAM) Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi tamamlandı.

Kaş Belediyesi’nin ev sahipliğinde TAM tarafından düzenlenen kongre üç gün boyunca bilim şölenine dönüştü. Kaş Kültür Evi’nde gerçekleşen kongrenin açılışında konuşan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçenin kültürel ve sanatsal anlamda birçok faaliyete ev sahipliği yaptığını söyledi. Yerel idareler anlamında ilçeye hizmet etmekle görevli olduklarını hatırlatan Başkan Mutlu Ulutaş, “Aynı zamanda şehrin yaşaması için sanatsal, kültürel ve bilimsel olarak da kendimizi geliştirmek, yenilemek lazım” dedi.



“Büyük bir meydan çalışmamız var”

Başkan Ulutaş, kongreye ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, “Kaş’ın bu kongre için doğası, dokusu, zemini uygun. Standartlarımızı daha da yükselterek, daha büyük kongrelere ve faaliyetlere zemin hazırlayacak çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah kültür merkezimizi tamamlayacağız. Burada büyük bir meydan çalışmamız var, kongrelerin yapılabileceği büyük salonlar yapacağız. Sonrasında ilçemizde kongre turizmi bu tür toplu faaliyetlere imkan sağlayacak. İlk kez düzenlenen bu kongrenin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.



“Yayın dili Türkçe ve İngilizce”

Kongre Başkanı ve TAM Genel Direktörü Prof. Dr. Mustafa Yılmaz da Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin bu yılın başında tüm toplumsal meseleleri analiz etmek, anlamak ve anlatmak amacıyla bir grup akademisyen tarafından hukuki olarak, dernek statüsünde kurulduğunu ifade etti. Belirlenen hedef doğrultusunda çok kısa sürede TAM Akademi adıyla uluslararası hakemli bir sosyal bilimler dergisi kurduklarına değinen Yılmaz, “İlk sayısı mayıs ayı sonunda yayınlanacak edergimiz, sosyal bilimlerin her alanında bilimsel çalışmalara yer verecek. Aynı zamanda Türkçenin bilim dili olmasına katkı sunmak amacıyla kurulan dergimizin yayın dili, Türkçe ve İngilizce olacak. Elektronik ortamda bilimsel ölçütlere uygun olarak yayınlanacak dergimize, bilimsel makale kabulü devam ediyor TAM’ın amaçları doğrultusunda her yıl sosyal bilimler kongreleri düzenlemek istiyoruz. Bu misyonumuzu Antalya’nın Kaş ilçesinde hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Mutlu Ulutaş’a, etkinliğe verdiği destekleri dolayısıyla Kongre Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Gökmen tarafından plaket takdim edildi. Kongreye, 50’ye yakın dinleyici çevrimiçi ve fiziki olarak katıldı. Kongrede, 60 bilim insanı Türkçe ve İngilizce 43 bildiri sundu, 56 kişilik gruplar halinde düzenlen oturumlarda görüş alışverişinde bulundu. İkişer saatlik sürelerle 8 oturum halinde yapılan kongre, cumartesi günü düzenlenen kapanış ve değerlendirmeyle tamamlandı. Kongre misafirleri pazar gününü ise kültürel etkinlik çerçevesinde Kaş’ın tarihi, kültürel ve doğal değerlerini tanımakla geçirdi.

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