Alanya’da orman yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da sarp bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan müdahale ediliyor.

Antalya’nın Alanya ilçesi Dere Mahallesi Türbelinas mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Arazinin sarp bir alan olması nedeniyle yangın havadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.