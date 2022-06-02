Antalya’da 33 bin öğrenciye kitap hediye edilecek

Antalya’da eğitim öğretim faaliyetlerini planlamak ve bu çerçevede eğitimde nitelik ve kaliteyi arttırmak amacıyla başlatılan AHENK Projesi dolayısıyla 33 bin 353 öğrenciye kitap hediye edilecek.

Antalya’da ilkokul, ortaokul ve liselerde yürütülecek eğitim öğretim faaliyetlerini planlamak ve bu çerçevede eğitimde nitelik ve kaliteyi arttırmak amacıyla başlatılan AHENK Projesi çerçevesinde Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette Vali Yazıcı’ya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan da eşlik etti. Vali Yazıcı tüm öğretmen ve öğrencilere Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in “Gençlerle Başbaşa” kitabını hediye etti.

Kitap okuma programına katılan Vali Yazıcı, daha sonra öğrencilerin sorularını cevapladı. Yazıcı, yaptığı açıklamada, AHENK Projesi dolayısıyla kaymakamlarla birlikte tüm öğrencilere kitap hediye etme hedeflerinin olduğunu ve bunu büyük ölçüde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yazıcı, Antalya merkezde de meslek lisesi öğrencilerinden başlayarak 33 bin 353 öğrenciye Ordinaryüs Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" kitabını dağıtmaya başladıklarını söyledi. Vali Yazıcı, "Kötü olaylar olmasın, insanlar birbirini kandırmasın, aldatmasın istiyoruz. Bütün çocuklarımıza insan sevgisini ve insana saygıdan başlayan değerleri yerleştirmemiz gerekiyor, toplumda rahat ve huzur içinde yaşayabilmemiz için" diye konuştu.

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