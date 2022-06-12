'Turizmde motivasyon' semineri yapıldı

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ve Renkler Akademi işbirliğinde farkındalık, liderlik, etkili iletişim, takım çalışması, motivasyon, stres ve öfke kontrolü semineri yapıldı.
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Renkler Akademi işbirliğinde konaklama tesisleri işletmecileri ve genel müdürlerine yönelik ‘Turizm sektöründe koçluk yaklaşımı kullanılarak lider olma, kurumsal başarı için bireysel farkındalık yaratma’ konulu seminer düzenlendi.
Seminerde Sosyolog ve Profesyonel Koç Kişisel ve Kuramsal Gelişim Uzmanı Mustafa Şahin, turizm sektörü temsilcilerine farkındalık, liderlik, etkili iletişim, takım çalışması, motivasyon, stres ve öfke kontrolü konularında bilgilendirmede bulundu.
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