Antalya’da engelli adamın darp edilerek gözünü kaybetmesi olayına 3 gözaltı Sokak ortasında bağırdığı için darp edilip ölüme terk edilmişti

Antalya'da yüzde 40 bedensel engelli ve psikolojik rahatsızlığı bulunan adamın sokakta bağırdığı gerekçesiyle darp edilip sağ gözünü kaybetmesi olayına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Muratpaşa ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi Tonguç Caddesi üzerinde geçtiğimiz Pazartesi gecesi yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yüzde 40 bedensel engeli ile psikolojik rahatsızlıkları bulunan Ramazan Turan Ordu (33), 10 yıl önce vefat eden babasının mezarını ziyaret etmek istedi.



Sağ gözü kurtarılamadı

İddiaya göre mahallede bağırdığı için önce bir grup genç tarafından dövülen Ordu, ardından da 2 kişi tarafından darp edildi. Başından ve gözünden ciddi şekilde yaralanan Ordu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Sağ gözü dışarıya çıkan genç adam ameliyata alındı, ancak gözü kurtarılamadı.



“Yüzde yüz engelli oldum”

Hastanede tedavisi süren Ordu, “Beni bu hale getirenlerden şikâyetçiyim. Beni kör ettiler. Zaten engelliydim, yüzde 100 engelli oldum” dedi.

Kardeşinin hastanedeki halini gören abla Özlem Gündüz, gözyaşlarına hakim olamamış ve şüphelilerin yakalanması için yardım istemişti.

Olay günü çalışma başlatan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.C. (42), A.M. (50) ve K.M. (17) gözaltına aldı. Emniyette sorguları devam eden şüphelilerin, bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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