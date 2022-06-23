Şelaleye atlayan alkollü şahsı özel güvenlik ve itfaiye kurtardı Gözden kaybolmasından bir süre sonra suyun yüzüne çıkan şahıs, özel güvenlik görevlilerinin attığı ipe tutundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde alkollü olması ve çevreyi rahatsız etmesi nedeniyle şelaleye alınmayan şahıs, şelalenin yukarısından kendisini suya bıraktı. Özel güvenlik görevlileri ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla sudan çıkarılan şahıs karakola götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, son günlerde sık sık alkollü vaziyette Manavgat Şelalesi'ne gelen Mustafa K., çevreye verdiği rahatsızlık nedeniyle güvenlik görevlileri tarafından şelaleden uzaklaştırıldı. Şelalenin yukarısından suya girerek çağlayanın üzerinde bulunan ağaca kadar gelerek burada bir süre ağaçta tutunan Mustafa K., çevredeki misafirlerin şaşkın bakışları arasında kendisini suya bıraktı. Suda sürüklenerek gözden kaybolmasından bir süre sonra suyun yüzüne çıkan şahıs, özel güvenlik görevlilerinin attığı ipe tutundu. Yukarı çıkmamakta direnen şahıs, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi kurtarma ekiplerinin gelmesinin ardından iple bağlanmak suretiyle karga tulumba yukarı çıkarıldı. Şahsın kendisini kurtaranlara bağırıp çağırdığı ve güçlük çıkardığı gözlendi. Şelalenin girişinde bulunan güvenlik noktasına götürülen Mustafa K., Sarılar Jandarma Karakolundan gelen ekipler tarafından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karakola götürüldü.

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