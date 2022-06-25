Deniz polisinden Türk bayrağı operasyonu Şiddetli rüzgar sebebiyle direkten kopup denize uçtu Suyun içinde 150 kilogram ağırlığa ulaşan dev bayrak için deniz polisi alarma geçti

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Antalya'da gönderde olduğu bayrak direğinden kopan Türk bayrağı, düştüğü denizden, deniz polisince çıkarıldı.

Muratpaşa İlçesi Şirinyalı Mahallesi Falez 1 Parkı içindeki dev direkteki Türk bayrağı, şiddetli rüzgarın etkisiyle dün gece yerinden koptu. Bayrak, hemen alt taraftaki falezlerden denize düştü. Sabah saatlerinde bölgede temizlik çalışması yapan Muratpaşa Belediyesi görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bayrağın denizde olması nedeniyle bölgeye deniz polisi yönlendirildi. Hazırlıklarını yapan deniz polisi Kaleiçi Yat Limanı'ndan botla çıkarak bayrağın olduğu noktaya ulaştı. Su altında bulunan bulunan bayrak önce yüzeye çıkartıldı. Denizin dalgalı havanın rüzgarlı olması nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı. Yaklaşık 150 kilogram ağırlığa ulaşan bayrak ekiplerin üstün çalışmasıyla yavaş yavaş bota çıkarıldı. Kaleiçi'ndeki deniz polisi noktasına getirilen bayrak, Muratpaşa Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Bayrak yapılan incelemenin ardından sağlamlık durumuna göre yeniden göndere çekileceği belirtildi.

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