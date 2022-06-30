Kaza yapıp aracı ve yaralı kadını bırakıp kaçan sürücü, geri dönüp kazayı uzaktan izlerken yakalandı Antalya'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin direğe çarptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sürücü otomobille birlikte yanında ki bayan yolcuyu bırakıp kaçtı. Daha sonra motosikletle olay yerine geri dönen sürücü, uzaktan olay yerini izlerken polis ekiplerine yakalandı.

Olay Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Serhat K.'nın kullandığı 27 AIY 656 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak direğe çarptı. Kaza sonrası sürücü ismi öğrenilemeyen yaralı bayan yolcu ile otomobili bırakıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı ile olay eyerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olan kadın yolcu ambulans ile hastaneye sevk edilirken daha sonra olay yerine motosikletle gelen ve olup biteni dışardan izlerken yakalanan sürücü ise önce hastaneye daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri araç içerisinde yaptığı incelemede çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kazanın görgü tanıklarından Veli Dağlaraşar, "Araç, Boğazkent tarafından geliyordu. Duvara sürttürerek direğe çarptı. Bayan yolcu içinde yatıyordu, ambulans onu aldı götürdü. Şoförün elinde bir şey vardı. Onu attıktan sonra bir araç geldi, ona bindi ve Boğazkent tarafına götürdü. Yanında ki yaralı kızı bırakıp kaçtı. Akabinde bir motosiklete binip yakınlara bir yerlere gelmiş. Daha sonra polisler bulup getirdi şahsı. Ardından da ambulansa bindirip götürdüler" şeklinde konuştu.

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