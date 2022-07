Kar kuyusuna düşüp yaralandı, ekipler saatler sonra kurtardı

Ahmet ACARMehmet AKIN/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinde kar almak için merdivenle kuyuya inmeye çalışan Ahmet C. (39), dengesini kaybedince 80 metreden düştü. Ekiplerin arazi koşulları nedeniyle zor ulaştığı bölgede, kuyudan çıkarılan Ahmet C.'nin iki bacağında kırık oluştuğu bildirildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Gömbe Yaylası'nda meydana geldi. 2300 metre yüksekliğindeki Toros Dağları'nın yamacındaki 100 metre derinliğindeki kuyuya kar almak için inmeye çalışan Ahmet C., merdivende dengesini kaybetti. Ahmet C., 80 metreden kar kütlesinin üzerine düştü. Ahmet C.'nin arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine iki jandarma asayiş timi, AKUT, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAATLER SONRA KURTARILDI

Ekipler, arazi koşulları nedeniyle kuyuya akşam saatlerinde ulaştı. Halatlarla kuyuya inen ekipler, saat 01.00 sıralarında Ahmet C.'yi çıkarmayı başardı. Sedyeye alınan Ahmet C. 1,5 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürülen Ahmet C.'nin 2 bacağında kırık oluştuğu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KAR KÜTLELERİNDEN 'KARLAMA'

Antalya ve çevresinde sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenler, arazi araçları ve traktörlerle çıktıkları Toros Dağları'nda, kuyulara inerek kar çıkarıyor. Bu karlar, kent merkezi ve ilçelerde üzerine çeşitli meyve suları dökülüp 'karlama' haline getirilerek, tüketiliyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACARMehmet AKIN

2022-07-25 15:09:38



