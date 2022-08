Su altından çıkarılan takma diş, silah ve cep telefonları sergiye çıkıyor

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Altı Topluluğu üyeleri, dalış yapılan noktalardan birçok ilginç nesne çıkartıyor. Sergi için toplanan cisimler arasında takma diş, silah, dron, cep telefonu gibi eşyalar da bulunuyor. AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Araba aynasından lastiğe, aküye kadar her şeyi gördük. İnşaat demirleri, bank, sanki karadaki her şeyi suya atmışlar gibi. Su altında gördüğümüz büyük malzemeleri getiremiyoruz" dedi.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Su Altı Topluluğu üyesi öğrenciler ile Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, zaman zaman Antalya'nın turistik ve doğal yerlerinde dalışlar yapıyor. Ekip, dalışlar sırasında çevreyi kirleten çok sayıda nesne ile de karşılaşıyor. Denizdeki plastik kirliliğini artıran cisimler arasında batıl inançlar nedeniyle suya atılan kilit, bozuk paranın yanı sıra tekerlek, ahşap bank gibi ürünler de bulunuyor. Sık sık dalış yapan topluluk üyeleri, bir süre sonra denizde karşılaştıkları cisimleri toplamaya karar verdi. Denizden çıkarılan ürünleri topluluk odasına bırakıp, 'Burada asılı olanı alabilirsiniz' yazan üyeler, ilginç eşyaları ise biriktiriyor. Bunlar arasında silah, dron, gözlük ve takma diş gibi cisimler göze çarpıyor.

'ARABA AYNASINDAN LASTİĞE, AKÜYE HER ŞEYİ GÖRDÜK'

Suyun altında karada kullanılan hemen hemen her şeyle karşılaştıklarını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Araba aynasından lastiğe, aküye kadar her şeyi gördük. İnşaat demirleri, bank, sanki karadaki her şeyi suya atmışlar gibi. Su altında gördüğümüz büyük malzemeleri getiremiyoruz. Çıkarabildiklerimizi suyu temizlemek adına karaya çıkarıyoruz. Ufak olanları ve enteresan gördüğümüz şeyleri alıyoruz. Bu ürünler suyu kirletip, canlı yaşamını tehdit ediyor" dedi. Genelde cep telefonu, elektronik aletler, kilitler bulduklarını ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, "Ancak en ilginci takma diş oldu. Bunları bir sergide, sergilemeyi düşündüğümüz için topluyoruz. Bunların arasında şarj aleti, silah, dron, cep telefonu gibi şeyler var. Topluluk odamızın önüne bir yazı yazdık. Zaman zaman öğrencilerimizin kullanabileceği eşyaları bırakıyoruz" diye konuştu.

EN İLGİNCİ TAKMA DİŞ OLDU

İnsanların çoğunun dilek amaçlı suya bozuk para attığını söyleyen AÜ Su Altı Topluluğu Başkanı Mehmet Alagöz de "Konyaaltı Sahili ve falezler bölgesinde dalışlar gerçekleştiriyoruz. İnsanların bilinçli veya bilinçsiz suya attığı nesneleri görüyoruz. Araştırma amaçlı şelalelerin olduğu alanlara da dalıyoruz. İnsanlar buralara dilek amaçlı bozuk paralar atıyor. Fotoğraf çektirmek isterken telefonunu düşürenler oluyor. Su altında bulduğumuz takma diş bana çok ilginç geldi" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-08-15 10:58:36



