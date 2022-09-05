Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 0-2



Adem AKALAN / ANTALYA,(DHA)-STAT: Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Özgür Ertem, Hakan Karabalcık

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: BoffinBünyamin Balcı (Dk. 80 Sinan Gümüş), Veysel Sarı, Kudryashov (Dk. 59 Cemali Sertel), Güray Vural, Fernando, Fredy, Soner Aydoğdu (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Larsson (Dk. 46 Ghacha), Luiz Adriano (Dk. 67 Hakan Özmert), Haji Wright.

KASIMPAŞA: Erturul Taşkıran Hadergjonaj, Groavac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Hajradinovic, Turgay Gemicibaşı (Dk. 66 Aytaç Kara), Eysseric (Dk. 90 Bruma), Fall (Dk. 89 Yunus Mallı), Celina (Dk. 66 Ahmet Engin), Bahoken.

GOLLER: Dk. 45+4 Hadergjonaj (P), Dk. 61 Cemali Sertel (K.K) (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Hakan Özmert, Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor) Turgay Gemicibaşı, Ben Ouanes, Bersant Celina, Hajradinovic, Ahmet Engin (Kasımpaşa)

KIRMIZI KART: Dk. 90+5 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.4'üncü dakika da Soner Aydoğdu'nun derinlemesine pasını alan Haji Wright'ın sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Ertuğrul kurtardı. Seken topa yine Wright müdahale etmek isterken Kasımpaşa savunması topu kornere gönderdi.

8'inci dakikada Güray Vural'ın pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Luiz Adriano vuruşunu yapmak isterken topu ıskaladı. Topu yine önünde bulan Brezilyalı oyuncu rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yapmak isterken top defans oyuncularından sekip yine önünde kaldı. Luiz Adriano bir kez daha kaleyi denerken meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

45+3'üncü dakikada Celina'nın pasında ceza içinde topla buluşan Ben Ouanes'in sol ayağıyla yaptığı sert vuruş kalenin üzerinden auta çıktı.

45+4'üncü dakikada Hadergjonaj'ın ceza alanı altı pas içerisine ortasında topa Bahoken vurdu. Bahoken, kaleci Boffin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Hadergjonaj, topu ağlara gönderdi: 0-1.

54'üncü dakikada Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bahoken'in vuruşunu Boffin kornere çeldi.

61'inci Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Cemali Sertel'in kaptırdığı topta Hajradinovic'in pasını alan Eyserric, kaleci Boffin'in üzerinden aşırttı. Kaleye paralel giden topa müdahale etmek isteyen Cemali Sertel, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.0-2.

68'inci dakikada Ben Ouanes'in pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Ahmet Engin'in sert şutunda Boffin topu kornere tokatladı.

77'nci dakikada sol kanattan topu alan Ghacha'nın içeriye sokularak yaptığı vuruşu kaleci kornere çeldi.

90+9'uncu dakikada hızlı gelişen atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Bahoken'in vuruşunu Boffin kornere gönderdi.

Mücadele Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

2022-09-04 23:59:48



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