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Akşener: 13´üncü Cumhurbaşkanı Millet İttifakı´nın gösterdiği aday olacak

DHA

Akşener: 13´üncü Cumhurbaşkanı Millet İttifakı´nın gösterdiği aday olacak


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sizi mahcup etmeyeceğiz, utandırmayacağız ve üzmeyeceğiz. İnançla, gururla söylüyorum, 13´üncü Cumhurbaşkanı Millet İttifakı´nın gösterdiği aday olacak" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya´nın Demre ilçesinde bu yıl 3´üncüsü düzenlenen Demre Kekova Festivali ve açılış törenine katıldı. Meral Akşener´i ilçe girişinde belediye başkanları ve çok sayıda partili karşıladı. Karşılamanın yapıldığı alana kalabalık nedeniyle güçlükle gelebilen Akşener, partilileri selamladıktan sonra bir otelde basına kapalı olarak yapılan `İş İnsanları ve Kanaat Önderleri Toplantısı´na katıldı. Ardından törenin düzenleneceği Noel Baba Meydanı´na gelen Akşener´e, geçen hafta AK Parti´den ve milletvekilliğinden istifa eden ve dün rozetini takıp İYİ Parti´ye geçen eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İYİ Parti Antalya Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.
'KÜPELERİNİ ÇOCUĞA HEDİYE ETTİ'
Meral Akşener, törene katılan vatandaşların arasından geçip, çiçek dağıtarak alana geldi. Akşener, oturduğu sırada protokole gelen bir çocuğa, kulağından çıkarttığı küpeleri hediye etti. Burada konuşan Akşener, gençleri ve kadınları görünce Atatürk´ün niçin cumhuriyeti gençlere miras bıraktığını anladığını belirterek, "En büyük görev çocuklar sizin, cumhuriyet sizlere emanet. Bugün size süfli diyen bir cumhurbaşkanı ve Atatürk´ü unutturmaya çalışan bir iktidar var. Buna rağmen inatla bu ülkeyi seven, bu ülkede kalacak, `Bu cumhuriyetin emanetçisi biziz´ diyen sizler varsınız. Belediye başkanlarımız hizmetlerini kısacık anlattılar. Çalmazsanız, çaldırmazsanız, adam kayırmazsanız, yandaş kayırmazsanız, 11 maaş alan danışmanlar atamazsanız demek ki sizin paranızla, verginizle size hizmet edilebilirmiş" dedi.
Bundan sonra kendilerine çok büyük bir iş düştüğünü belirten Akşener, "Nasıl el ele tutuştuğumuzda Antalya Büyükşehir Belediyesi alındıysa, nasıl Demre alındıysa, nasıl Elmalı alındıysa, nasıl 11 büyükşehir alındıysa şimdi de ele ele tutuştuk. Sizi mahcup etmeyeceğiz, utandırmayacağız ve üzmeyeceğiz. İnançla, gururla söylüyorum, 13´üncü Cumhurbaşkanı Millet İttifakı´nın gösterdiği aday olacak" diye konuştu.
'BİZ GÖREVİMİZİ YETERİ KADAR YAPAMADIK'
Gençlerin cumhuriyeti ilelebet yaşatacağına inancının tam olduğunu söyleyen Akşener, "Biz büyükler bize bırakılan Türkiye´nin benzerini bırakamadık. Biz görevimizi yeteri kadar yapamadık, biz Atatürk´ü size yeteri kadar anlatamadık. Sizin büyüklerinizin nasıl ayağa kalkıp nelere katlanarak bu ülkeyi kurduklarını tam anlatamadık" dedi.
Yerel seçimlerde Millet İttifakı´nın adayı olarak 19 ilçede gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise "Önümüzde Cumhuriyetimizin 99´uncu yılı var. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. İnşallah Cumhuriyetimizin 100´üncü yılında altılı masadan hem cumhurbaşkanı hem de kıymetli ablamın başbakanlığını göreceğiz" diye konuştu.
Toplu açılışı yapılan 20 proje ve 200 hizmet hakkında bilgi veren Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Demreliler için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Konuşmaların ardından toplu açılış töreni için protokol üyeleri tarafından temsili kurdele kesildi. Daha sonra sahneye çıkan Melek Mosso sevilen şarkılarını seslendirdi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Semih ERSÖZLER
2022-10-27 23:49:34

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