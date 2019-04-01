Antalya Muratpaşa'da kim kazandı? Sorusu büyük merak konusu oldu. Antalya'nın gözde semtlerinden biri olan Muratpaşa'da hangi parti kazandı? Muratpaşa'da yerel seçim oy oranları nasıl? Muratpaşa'da yaşayan vatandaşlar internette sıkça araştırmalarına devam ediyor. İşte 31 Mart 2019 Antalya yerel seçim sonucu ve oy oranları...

MURATPAŞA'DA KİM KAZANDI? 2019 YEREL SEÇİMLER

Muratpaşa'da seçimi kim kazandı? Sorusunun cevabı belli oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP adayı Muhittin öcek %50,63 oy alarak seçildi.

Muratpaşa Belediye Başkan Adaylığında ise, CHP'den aday gösterilen Ümit Uysal %64,88 oy alarak belediye başkan adayı olurken, AK Parti'den Gökcen Özdoğan Enç %33,04 oy aldı.

SEÇİM 2019 SONUÇLARI

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÜMİT UYSAL KİMDİR?

Serikli ev hanımı Alime Hanım ve Gazipaşalı öğretmen Mehmet Ali Bey’in iki evladından büyüğü olan Ümit Uysal, 1970 yılında babasının görev yaptığı Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde dünyaya geldi.

Bir yıl sonra baba Uysal’ın tayini memleketi Antalya’ya çıktı. Ancak, 12 Mart 1971 Muhtırası şartlarında Cumhuriyet Halk Partili bir öğretmen olarak, okul binası dahi bulunmayan Kemer’in Ovacık köyünde görevlendirildi.

Ümit Uysal, çocukluğunun ilk yıllarının geçtiği Ovacık’ın Sögütcük mevkiinde bütün oyun arkadaşları okul çağında olunca Eylül ayında ders zilinin çalmasıyla onların peşinden okul sıralarındaki yerini aldı. Kısa sürede okuma yazma öğrendi. Bunu fark eden öğretmen babası, henüz 4 yaşında olmasına rağmen onu ilkokula kaydetti.

İki yıl sonra Mehmet Ali Uysal’ın tayini Serik’in Üründü İlkokulu’na çıktı. Üçüncü sınıftan itibaren Ümit Uysal öğrenimine burada devam etti ve ilkokulu burada bitirdi.

Nüfusun yüzde 75’inin köylerde yaşadığı 1979 Türkiye’sinde köy çocuklarının okumak için tek şansı iki basamaklı Devlet Parasız Yatılı sınavlarında başarılı olmaktan geçiyordu. Henüz 9 yaşındayken bu sınava giren Ümit Uysal o yıllarda en yüksek puanla kazanılan devlet yurdu, Antalya Lisesi Pansiyonunu kazandı.

1979-1980 eğitim ve öğretim yılında Antalya Lisesi’nin avlusunun en doğusunda bulunan ve halen derslik olarak hizmet veren devlet pansiyonunda kaldı. Değirmenönü’nde bulunan İstiklal Ortaokulu’na devam etti.

Ancak ortaokul ikinci sınıfa aynı koşullarda başlamayı umarken 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi gerçekleşti. Sol görüşlü gençlerin merkezi olarak görülen Antalya Lisesi Pansiyonu kapatılarak dersliğe çevrildi. Yatılı öğrenciler ise Türkiye’nin değişik illerinde bulunan devlet pansiyonlarına adeta sürgün edildi.

Ümit Uysal’ın nakil yani sürgün yeri ise devletin İzmir Karabağlar Cumhuriyet Lisesi Pansiyonu oldu. 10 yaşında ailesinden 500 kilometre uzağa gönderilen Ümit Uysal, ortaokul ve liseyi İzmir Karabağlar Cumhuriyet Lisesi’nde bitirdi.

1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanarak 15 yaşında üniversiteye kaydoldu. Yaşıtlarını lisede olduğu dönemde gençlik yıllarını en hareketli günlerini üniversitede geçiren Uysal, okul dışında sinema, tiyatro, felsefe, edebiyat ve psikoloji ile ilgilendi.

Kısa hikayeleri edebiyat dergilerinde yayımlandı. Anadolu’nun dört bir tarafından çok farklı kültürlerden gelen öğrencilerle arkadaşlık etti. Atatürk ve Cumhuriyet ile sorunu olanlar dışında hepsiyle iyi geçindi. Okuduğu her kitap gibi, tanıdığı her insanda da özgün bir yan buldu.

Sınır tanımayan insan sevgisini ve bu sevgiyle insanlar arasında hiçbir ayrım yapmamaya olan inancını bu yaşlarda yerleştirdi. 4 yılın sonunda henüz 19 yaşındayken hukuk fakültesi son sınıftaydı. Eğitim hayatına iki yıl erken başlamanın avantajını bu dönemde kullandı. Hem çalışıp hem okumak zorunda kaldığı bu yıllarda sene kaybına uğradı ve 1991 yılında mezun oldu.

Mezun olduğu gün, başka hiçbir seçeneği düşünmeden ve hatta Ankara’da bir gün dahi beklemeden Side Seyahat’ten aldığı otobüs bileti ile 10 yaşında ayrılmak zorunda kaldığı sevgili Antalya’sına 21 yaşında geri döndü. 1991 yılının Kasım ayında avukatlık stajına başladı. 21 yaşında Atatürk’ün çizdiği yolda Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe götürmek, sosyal demokrasi ve hukuk ilkeleri ile insanımıza hizmet etmeyi tam olarak özümsemişti. Yaşamı boyunca bu amaçla hareket eden Ümit Uysal, Antalya Barosu stajyer avukatlar temsilciliği görevini üstlendi.

Takvimler 1992 yılını gösterirken çıkarılan bir yasa ile 12 Eylül 1980’de kapatılan siyasi partilerin yeniden açılmasına izin verildi ve malları iade edildi. Atatürk’ün partisi CHP, 9 Eylül 1992’de yeniden açıldı. Antalya’daki kuruluş örgütlenme toplantısı Zeybekoğlu Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Ümit Uysal, bu toplantılara genç yoldaşlarıyla coşku ve heyecan içinde katıldı.

Gençlerin ülkenin kaderinde sorumluluk alma isteğini ifade etti. Konuşmasıyla Antalya örgütünü kurmakla görevli Ankara heyetinin dikkatini çekti ve 33 kişilik kurucu il meclisine atandı. 1993 yılında yapılan ilk il kongresinde rahmetli Özer Açıkalın’ın il başkanlığındaki Yönetim Kurulu’na seçildi.

Partinin gençlik çalışmalarında başı çeken Ümit Uysal, 12 Eylül yasaları ile yasaklanan gençlik kollarının Gençlik Komisyonu adı altında bütün ilçelerde örgütlenmesinde etkin katkı sağladı. Bu sırada turizm çalışanı olan Ümran Hanım ile tanıştı ve hayatını birleştirdi. Sonrasında askere giden Ümit Uysal Çanakkale’de kısa dönem Bahriyeli olarak vatani göreni tamamladı.

Yasal sınırların kalkması ile Gençlik Komisyonu’nun tekrar Gençlik Kolları’na dönüşümünde de etkin çalışma yürüten Ümit Uysal 1996 yılında seçimli ilk Gençlik Kolları Kongresi’nde Antalya İl Gençlik Kolu Başkanı seçildi.

2014 yerel seçimleri öncesinde Büyükşehir seçim kampanyası koordinatörlüğünü yürütmekte iken, CHP Genel Merkezi’nce Muratpaşa Belediye Başkan Adayı gösterildi. Başarılı bir seçim çalışması yaparak ‘Komşularım’ dediği Muratpaşalıların tercihi ile Belediye Başkanı seçildi.