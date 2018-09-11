Antalya'nın saklı cenneti: Kurşunlu Şelalesi

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Parkın florası, faunası ile önemli bir alan olduğuna işaret eden Kaya, "Parkın en önemli özelliği, 4 mevsim akan Kurşunlu Şelalesi'ne ev sahipliği yapması. 4 mevsim akan şelalemiz var. Yaz aylarında normal olarak biraz azalma oluyor. Onunu çözümü için de DSİ'nin yaptığı Küçük Aksu Barajı'ndan borularla buraya su getirilecek. Bu proje ile yaz aylarında da şelalenin coşkun aktığını göreceğiz. Mevsimlere bağlı su azalmalarından artık daha az etkilenecek." dedi.