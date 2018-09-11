Antalya'nın saklı cenneti: Kurşunlu Şelalesi

Antalya'da 1986 yılında keşfedilerek tabiat parkı haline getirilen, yemyeşil ağaçlarla çevrili patika yollar arasından yürünerek ulaşılabilen Kurşunlu Şelalesi, ziyaretçilerine adeta başka bir dünyanın kapısını aralıyor
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Antalya'nın Aksu ilçesinde yer alan Kurşunlu Şelalesi, yeşilin ve mavinin ahenkle buluştuğu büyüleyici doğal güzelliği ile her yıl binlerce turisti ağırlıyor.
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AA'nın haberine göre Anadolu'nun tarih boyunca kültür, sanat, mimari ve "turizmin başkenti" olan Antalya, denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra doğal güzellikleri ile de dikkati çekiyor.
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Doğal güzellikler arasındaki en önemli adreslerden birisi de Kurşunlu Şelalesi. Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olan şelale, 1986 yılında keşfedildikten sonra tabiat parkı haline getirilip ziyarete açıldı.
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O günden bu yana turizme hizmet eden şelale, yemyeşil ağaçlarla çevrili patika yollardan kuş cıvıltıları eşliğinde yürünerek ulaşılabilen "saklı bir cennet" edasıyla ziyaretçilerine adeta bir başka dünyanın kapısını aralıyor.
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Günün stresinden kurtulmak, piknik yapmak, doğada güzel zaman geçirmek isteyenlerin ilk tercih ettiği yerler arasındaki Kurşunlu Şelalesi'nde ziyaretçiler, güzelliğiyle adeta görsel şölen sunan alanda yürüyüş yapıyor, fotoğraf çekiyor.
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"BU YIL SEZONU YÜZDE 50 ARTIŞ İLE KAPATACAĞIZ"
Doğası ve dinginliğiyle huzurlu bir tatil deneyimi yaşatan şelaleyi her yıl yüz binlerce turist ziyaret ediyor.
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Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'nın 596 hektardan oluştuğunu, 20 hektarlık bir alanın vatandaşın ziyaretine açıldığını söyledi.
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Parkın florası, faunası ile önemli bir alan olduğuna işaret eden Kaya, "Parkın en önemli özelliği, 4 mevsim akan Kurşunlu Şelalesi'ne ev sahipliği yapması. 4 mevsim akan şelalemiz var. Yaz aylarında normal olarak biraz azalma oluyor. Onunu çözümü için de DSİ'nin yaptığı Küçük Aksu Barajı'ndan borularla buraya su getirilecek. Bu proje ile yaz aylarında da şelalenin coşkun aktığını göreceğiz. Mevsimlere bağlı su azalmalarından artık daha az etkilenecek." dedi.
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Parka gelen vatandaşların dolu dolu bir gün geçirebileceğini anlatan İsmail Kaya, "Doğa ile baş başa yürüyüş ve piknik alanlarımız mevcut. Yemyeşil bir doğa içerisinde akan şelalesi ile ülkemizin ender güzelliklerinden bir tanesi. Bu güzelliği görmek için dünyanın her yerinden ziyaretçi ağırlıyoruz. Geçen yıl 250 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl şimdiden 400 bini aştık. Yıl sonunda 500 bin rakamını göreceğiz. Bu yıl sezonu yüzde 50 artış ile kapatacağız." ifadelerini kullandı.
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Ankara'dan tatile gelen Sercan Korkmaz ise Kurşunlu Şelalesi'nin fotoğraflarını gördükten sonra Antalya'daki tatil güzergahına eklediklerini söyledi.
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Şelalenin fotoğraflarda göründüğünden daha güzel olduğunu anlatan Korkmaz, "Yeşil bir doğa içerisinde akan şelale insana huzur veriyor. İyi ki buraya gelmişiz. Eşimle çok güzel bir gün geçirdik. Antalya'dan mutlu ayrılacağız" diye konuştu.
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