Anne ile kızını ayıran kaza!
Antalya'nın Finike ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü 25 yaşındaki Rabia Karakurt ağır yaralanırken, annesi 53 yaşındaki Ayşe Karakurt hayatını kaybetti
Antalya'da kaza, dün saat 21.30 sıralarında Finike'ye bağlı Sahilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Rabia Karakurt'un (25) kullandığı motosiklet ile A.B.'nin (46) kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.
YOLA SAVRULDULAR
DHA'daki habere göre kazada, araç sürücüsü A.B. ile yola savrulan Rabia Karakurt ve beraberindeki annesi Ayşe Karakurt (53) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
ANNE KURTARILAMADI
Yaralılar müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşe Karakurt tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
KIZININ DURUMU AĞIR
Rabia Karakurt'un durumunun ağır olduğu, A.B.'ye ise ayakta müdahale edildiği öğrenildi. Ticari aracın sürücüsü A.B. ifadesi için karakola götürülürken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.