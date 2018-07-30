Antalya turizmi, 2016'da Rusya ve Avrupa pazarı, 2017'de Avrupa pazarında yaşanan düşüşler nedeniyle çok kötü iki yıl geçirdi.



DHA'da yer alan habere göre; oda fiyatlarının da düşmesine neden olan iki kötü yılın ardından 2018'e hem Rusya hem Avrupa hem de diğer pazarlarda yükselişle başlayan kent, tarihinin en iyi yılı olan 2014'ü geride bırakarak, yeni rekorlara imza atıyor. 14 Haziran itibarıyla 2014 rakamlarını geride bırakmayı başaran kent, yeni rekorlara imza atıyor.

29 Temmuz itibariyle yıl başından bu yana kente gelen turist sayısı, 6 milyon 853 bin 898'e ulaştı. Bu dönemde, en çok turist ağırlanan 2014'ün rakamları da 341 bin 314 arttı. Aynı dönemde geçen yıla göre turist sayısı 1 milyon 674 bin 756 artarken, oransal artış ise yüzde 32 oldu.

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