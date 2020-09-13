İHA

Bir aydır Doğu Akdeniz'de araştırmalarını sürdüren Oruç Reis, dün akşam saatlerinde Antalya Limanı açıklarına demir attı. Yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik bir alanı tarayan geminin faaliyetlerine, NATO nezdinde başlatılan müzakere çalışmaları nedeniyle ara verildiği belirtiliyor.

Çok sayıda tur teknesi de Oruç Reis’i yakından görebilmek için çevresinden geçti. Deniz polisinin de Oruç Reis’in yakındaki gemilerin çevresinde görev aldığı görüldü.

Oruç Reis gemisi, Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyeti için görev bekleyecek.