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Antalya’da 3 yıldızlı otelde korkutan yangın

DHA

Antalya’da 3 yıldızlı bir otelde kazan dairesindeki çamaşır makinesinden çıkan yangında müşteriler tahliye edildi. Odalarda uyuyan kişiler itfaiye tarafından uyandırılırken, dumandan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

antalya

 

Edinilen bilgiye göre yangın saat 09.00 sırasında Muratpaşa İlçesi Muratpaşa Mahallesi Tonguç Caddesi üzerindeki 3 yıldızlı bir otelde çıktı.

DHA'nın haberine göre, kazan dairesindeki çamaşır makineleri henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Görevliler yangın tüpleriyle müdahale etmesine rağmen başarılı olamadı.

ODADA MAHSUR KALDI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Dumanlar kısa sürede tüm katlara yayıldı. Görevliler ve itfaiye ekipleri odalarında uyuyan müşterileri kısa sürede tahliye etti. Otelin beşinci katındaki odada bir kişi dumandan mahsur kaldı. Pencereye çıkıp elindeki yastık ile nefes almaya çalışan kişi için merdivenli itfaiye ile kurtarma operasyonu başlatıldı. İtfaiyenin sepetine alınan kişi elindeki çantasıyla birlikte kurtarıldı.

Dumandan etkilenen çoğunluğu kadın 6 kişiye ise sağlık ekipleri ambulansta tedavi uyguladı. Kazan dairesindeki yangını söndüren itfaiye, fan ile de tüm katlardaki dumanı tahliye etti. Zamanında müdahale ile yangının büyümesi önlendi. Polis ve itfaiye yangınla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Otel müşterisi Khloud Alkaryh, yangından çok korktuğunu belirterek, “ Çok duman vardı. Eşyalarımı alıp hemen aşağı indim. Çok korktuk.”dedi.

Muratpaşa Mahalle Muhtarı İsmail Tacir, kazan dairesindeki çamaşır makinelerinin elektrik kontağından yandığını ifade ederek,“ Oteli duman sarıyor. Müşterilerin hepsi çıkartılıyor. Dumandan etkilenenler ayran içiyor.” diye konuştu.

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