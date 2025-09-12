Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Antalyaspor, Samet Karakoç'u kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Antalyaspor, Samet Karakoç'u kadrosuna kattı

        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Samet Karakoç'u transfer ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 20:26 Güncelleme: 12.09.2025 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor, Samet Karakoç'u kadrosuna kattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, sol bek Samet Karakoç'u transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuz, Batman Petrolspor'dan sol bek Samet Karakoç ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte CHP kararının gerekçesi
        İşte CHP kararının gerekçesi
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NATO'nun yeni misyonu: Doğu Nöbeti
        NATO'nun yeni misyonu: Doğu Nöbeti
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Şimdi final zamanı!
        Şimdi final zamanı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"