Antalyaspor, Samet Karakoç'u kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Samet Karakoç'u transfer ettiğini açıkladı
Giriş: 12.09.2025 - 20:26 Güncelleme: 12.09.2025 - 20:26
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, sol bek Samet Karakoç'u transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuz, Batman Petrolspor'dan sol bek Samet Karakoç ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.
