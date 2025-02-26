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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Antep fıstığı üretimi 10 yılda 10 kat arttı - Alışveriş Haberleri

        Antep fıstığı üretimi 10 yılda 10 kat arttı

        Türkiye'de Antep fıstığının üretim ve ihracatında büyük artış yaşanıyor. Üretim, 10 yılda 10 kat arttı. Tiryaki Agro CEO'su Süleyman Tiryakioğlu, "Türk Antep fıstığının aroması, diğer ülkelerde üretilen fıstıklara kıyasla çok  farklı. Daha fazla üretim ve tanıtım yapıp Antep fıstığı ihracatını artırmak istiyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 15:59 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:59
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        Antep fıstığı üretimi 10 yılda 10 kat arttı
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        Her yıl 26 Şubat günü, bu değerli kuruyemişin tanıtımını yapmak ve tüketimini teşvik etmek amacıyla Dünya Antep Fıstığı Günü olarak kutlanıyor. Antep fıstığının çeşitli türleri İran’dan ABD’ye kadar geniş bir coğrafyada yetiştiriliyor. Türkiye’de, özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa'da yetiştirilen Antep fıstığının, diğerlerine kıyasla çok daha güçlü aroması olduğu dünya mutfak kültürü rehberi Taste Atlas tarafından da kabul ediliyor.

        Antep fıstığı üreticisi ve ihracatçısı Tiryaki Agro’nun CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, kendine has tadının Türkiye’nin Antep fıstığının en önemli rekabet avantajı olduğunu belirtti. Tiryakioğlu, “Anadolu’nun kadim hazinesi Antep fıstığının lezzeti ve kalitesi emsalsizdir. Bu avantajı dünya pazarlarında daha fazla kullanmalıyız” dedi.

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        TÜRKİYE’DE ÜRETİMİ BIR YILDA İKİ KATTAN FAZLA ARTTI

        Antep fıstığı, 2000 yılında Gaziantep için coğrafi işaret olarak tescillendi. Dünyada yılda 1 milyon tonun üzerinde Antep fıstığı üretiliyor. Türkiye, ABD ve İran ile birlikte dünyanın en büyük üç Antep fıstığı üreticisi arasında yer alıyor. Türkiye, dünya Antep fıstığı üretiminde yaklaşık yüzde 30 payla ABD’nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Dünya Antep Fıstığı ihracatında ise ABD ve İran’ın ardından üçüncü sırada bulunuyor.

        2023 yılında dünya genelinde 1 milyon 22 bin ton fıstık üretilirken,Türkiye'nin üretimi 175 bin tonun üzerindeydi. 2024 yılında ise Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre rekolte bir önceki yıla kıyasla yüzde 117,6 artarak 383 bin tona yükseldi. Bu, bir önceki yıla kıyasla 2 kattan fazla; 53 bin ton rekolte elde edilen 2014 yılına göre ise yaklaşık 10 kat artışı ifade ediyor.

        FISTIK AĞACI SAYISI ARTILACAK

        Dünya Antep fıstığı pazarında Türkiye’nin payını artırmak için hem kamu hem de özel sektör kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Hedef, yaklaşık 90 milyon olan Türkiye’deki Antep fıstığı ağacı sayısını daha da artırıp, ülkemizi bu değerli kuruyemişin üretiminde ve ihracatında lider konuma taşımak.

        Süleyman Tiryakioğlu, bu çabanın Türkiye’yi Antep fıstığında hak ettiği lider konuma getireceğini kaydetti. Tiryakioğlu, “Tiryaki Agro olarak, dünyanın önde gelen fıstık üreticileri arasında yerimizi alıyor ve Gaziantep'teki tesislerimizde işlenen Antep fıstıklarını Türkiye’den Avrupa’ya, Amerika’dan Orta Doğu’ya ve Çin’e kadar geniş bir coğrafyaya ulaştırıyoruz. Antep fıstığını dünyaya daha fazla tanıtmak önceliğimiz.Tiryaki Agro olarak, Türkiye’nin küresel Antep fıstığı pazarında tekrar lider konuma yükselmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu yolculukta devletin ve özel sektörün el ele vermesi bize güç katıyor” dedi.

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