antep usulü dolma tarifi

Kışlıklar arasında bolca bulunan kuru patlıcan ve kuru biber ile harika bir dolma tarifi hazırlamaya ne dersiniz? Dolma tarifimiz pratik tarif oluşunun yanı sıra enfes bir tada sahiptir. Tarifimiz kalabalık sofralar için hazırlanmış olsa da ölçüleri aza indirebilirsiniz. Merak eden ve deneyecek olan okurlarımıza şimdiden afiyet olsun.

Antep Usulü Dolma Malzemeler:

25 adet kurutulmuş dolmalık patlıcan

15 adet kurutulmuş dolmalık biber

4-5 adet orta boy kuru soğan

3 baş sarımsak

2 yemek kaşığı kadar domates salçası

2 yemek kaşığı kadar biber salçası

2 su bardağı kadar dolmalık pirinç

1 çay bardağı kadar zeytinyağı

1 yemek kaşığı kadar toz şeker

Karabiber

Kırmızıbiber

Yenibahar

Tuz

2 adet limonun suyu

Su

Antep Usulü Dolma Yapılışı: