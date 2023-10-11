Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Anthony Hickox hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Anthony Hickox hayatını kaybetti

        64 yaşındaki İngiliz yönetmen Anthony Hickox, vefat etti. Hickox'un Bükreş'teki evinde ölü bulunduğu açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 10:44 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aralarında 'Waxwork' ve 'Hellraiser III'ün de bulunduğu birçok korku filmine imzasını atan İngiliz yönetmen Anthony Hickox'tan acı haber geldi. Hickox'un 64 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

        2

        Hayatının son yıllarını Romanya'da geçiren ünlü yönetmenin Bükreş'teki evinde ölü bulunduğu belirtildi.

        3

        Arkadaşlarının bir süredir Anthony Hickox'tan haber alamaması üzerine polise başvurmasıyla acı gerçeğin ortaya çıktığı kaydedildi.

        4

        Acı haberi ise yönetmenin yakın arkadaşı Jonathan Shalit duyurdu. Üzüntüsünü ifade eden Shalit, Anthony Hickox'u "harika bir adam ve sevgili bir dost" olarak nitelendirdi.

        5

        Jonathan Shalit, "20'li yaşlarımızda ABD'nin tüm büyük kayak merkezlerinde kayak yapan arkadaşlardık" şeklinde konuştu.

        Fotoğraflar: Instagram

        6

        Anthony Hickox

        #Anthony Hickox
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        "Gazze asla eski haline dönmeyecek"
        "Gazze asla eski haline dönmeyecek"
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı