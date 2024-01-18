Antika Pazarı'nın Çorumlu kovboyu

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Burada çocukluğundan parçalar bulduğunu ifade eden Karakaş, "Klasik ve antika ürünleri çok seviyorum. Böyle yerleri gezerek, gençliğimde alamadığım veya almak istediğim bulamadığım şeyleri burada bulmak amacıyla geziyorum" dedi.