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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Antoine Griezmann milli takımı bıraktı! - Futbol Haberleri

        Antoine Griezmann milli takımı bıraktı!

        İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'de forma giyen 33 yaşındaki Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı'na veda ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:06 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:06
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        33 yaşında milli takımı bıraktı!
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        Fransız futbolcu Antoine Griezmann, 33 yaşında milli takım kariyerine son verdiğini duyurdu.

        İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid forması giyen golcü futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımın bu bölümünü anılarla dolu bir kalple kapatıyorum." ifadelerini kullandı.

        Griezmann, Fransa Milli Takımı'nda 137 maça çıktı ve 44 gol kaydetti. 2014 yılından beri Fransa Milli Takımı'nda oynayan Griezmann, 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın kadrosunda yer alıyordu.

        Profesyonel kariyerinin tamamında La Liga'da oynayan Griezmann, Atletico Madrid'in yanı sıra Real Sociedad ve Barcelona'da da forma giydi.

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