Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemAnzer Yaylası'nda yıkım gerginliği - Haberler

Anzer Yaylası'nda yıkım gerginliği

AA

Rize'nin Anzer Yaylası'nda yoğun güvenlik önlemlerinin altında gerçekleştirilen kaçak yapıların yıkımda zaman zaman gerginlik yaşandı. Yıkıma engel olmak isteyen vatandaşlar, yapıların içine girip, çatılarına çıktı. Vatandaşları ikna çalışmaları ise sürüyor

anzer yaylası yıkım

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'ndaki kaçak yapıların yıkımında gerginlik yaşandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, tespit edilen 4 kaçak yapının yıkılması ile bir vatandaş tarafından arı kovanlarının olduğu yere yapılan yolun bozulması için sabah saatlerinde jandarma ekipleriyle yaylaya geldi. Yöre sakinleri, yaylaya gelen iş makinelerine engel olmak istedi.

 

Yapılarını yıktırmak istemeyen kişiler, yıkılması planlanan evlerin içerisine girdi, çatısına çıktı ve yıkıma tepki gösterdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımda, jandarma ve vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, vatandaşları ikna çalışmaları ise sürüyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kandilli'den İstanbul kar yağışı tarihi açıklaması! İstanbul'a kar o tarihte geliyor
GÜNDEMİstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Son dakika! HSK'da Yunus Nadi Kolukısa ve Fuzuli Aydoğdu istifa etti
GÜNDEMHSK'da flaş değişiklik!
Barış Pınarı bölgesi yabancı basına gösterildi
GÜNDEMDezenformasyona karşı tek tek anlatıldı!
Son dakika haberi... Dini nikahlı eşini yeğeni olarak tanıtıp damat adaylarını dolandırdı! - Haberle
GÜNDEMDini nikahlı eşiyle damat adaylarını dolandırdı!
Bugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası - 24.10.2019
GÜNDEMBugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası
Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük! İstanbul'da bu hafta havalar nasıl olacak?
GÜNDEMMeteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kaç gün? 28 Ekim pazartesi okullar tatil mi?
GÜNDEM28 Ekim tatil mi?
MEB 2019 - 2020 takvimi: İlk ara tatil ne zaman, kaç gün olacak? Kasım tatili ne zaman?
GÜNDEMMEB 2019 İlk ara tatil ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verilerini izinsiz inceleyen memurlara hapis - Haberler
GÜNDEMErdoğan'ın SGK kayıtlarını inceleyenlere hapis!
TEM'de feci kaza! Meyve kamyonu gişelere çarptı
GÜNDEMTEM'de feci kaza! Kamyon gişelere çarptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X