AÖF kayıt süreci devam ediyor! 2023 - 2024 AÖF kayıt yenileme tarihleri
AÖF kayıt yenileme tarihleri yeni akademik yıl öncesinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 - 2024 AÖF kayıt yenileme tarihleri öğrenciler üniversitelerin açılma tarihleri öncesinde merak ediliyor. Peki 2023-2024 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine başvuru tarihleri ne zaman? İşte merak edilen soruların cevabı...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yeni dönemine kayıt yaptıracak açıköğretim fakültesi kayıt süreci devam ediyor. AÖF 2023 - 2024 kayıt yenileme tarihi Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Peki, AÖF İktisat ve İşletme Fakülteleri kayıt yenieme tarihleri ne zaman? İşte merak edilen tarihler...
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
2023-2024 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine başvuru tarihleri, 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 10:00’da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 17:00’de sona erecektir.
Başvuru ve Kayıt işlemleri yukarıda belirtilen adresten yapılacaktır.
T.C. Kimlik numarası ve YU numarası (98 ve 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası) olan adaylar e-devlet şifresi ile giriş yapacaklardır.Yabancı uyruklu öğrenciler “Yabancı Uyruklu Giriş” linkinden e-mail adresi ve şifre ile giriş yapacaklardır. Giriş için gerekli olan şifre öğrencinin başvuru sırasında vermiş olduğu e-mail adresine gönderilmiştir.
ANADOLUYÖS Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylar İçin Belgeler, ANADOLUYÖS kapsamında kayıt yaptıracak adayların aşağıda belirtilen belgeleri başvuru sırasında sisteme yüklemeleri ve kayıt tarihleri içinde yüklenen belgelerin aslı ile AÖF Bürosuna başvurması gerekmektedir.
Pasaport/T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı/Mavi Kart (MERNİS bilgisine ulaşılamayan adaylar)İkametgâh İzni Belgesi (T.C. veya uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adaylar “çoklu vatandaşlık nüfus kayıt örneği” eklemelidir.)Lise Diplomasının aslıLise Diploması Denklik Belgesi