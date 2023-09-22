Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AÖF 2023 - 2024 KAYIT TARİHİ| AÖF kayıt süreci devam ediyor! 2023 - 2024 AÖF kayıt yenileme tarihleri

        AÖF kayıt süreci devam ediyor! 2023 - 2024 AÖF kayıt yenileme tarihleri

        AÖF kayıt yenileme tarihleri yeni akademik yıl öncesinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 - 2024 AÖF kayıt yenileme tarihleri öğrenciler üniversitelerin açılma tarihleri öncesinde merak ediliyor. Peki 2023-2024 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine başvuru tarihleri ne zaman? İşte merak edilen soruların cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 16:20 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yeni dönemine kayıt yaptıracak açıköğretim fakültesi kayıt süreci devam ediyor. AÖF 2023 - 2024 kayıt yenileme tarihi Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Peki, AÖF İktisat ve İşletme Fakülteleri kayıt yenieme tarihleri ne zaman? İşte merak edilen tarihler...

        2

        AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

        2023-2024 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine başvuru tarihleri, 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 10:00’da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 17:00’de sona erecektir.

        AÖF ONLINE KAYIT İÇİN TIKLAYIN

        3

        Başvuru ve Kayıt işlemleri yukarıda belirtilen adresten yapılacaktır.

        T.C. Kimlik numarası ve YU numarası (98 ve 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası) olan adaylar e-devlet şifresi ile giriş yapacaklardır.Yabancı uyruklu öğrenciler “Yabancı Uyruklu Giriş” linkinden e-mail adresi ve şifre ile giriş yapacaklardır. Giriş için gerekli olan şifre öğrencinin başvuru sırasında vermiş olduğu e-mail adresine gönderilmiştir.

        ANADOLUYÖS Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylar İçin Belgeler, ANADOLUYÖS kapsamında kayıt yaptıracak adayların aşağıda belirtilen belgeleri başvuru sırasında sisteme yüklemeleri ve kayıt tarihleri içinde yüklenen belgelerin aslı ile AÖF Bürosuna başvurması gerekmektedir.

        4

        Pasaport/T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı/Mavi Kart (MERNİS bilgisine ulaşılamayan adaylar)İkametgâh İzni Belgesi (T.C. veya uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adaylar “çoklu vatandaşlık nüfus kayıt örneği” eklemelidir.)Lise Diplomasının aslıLise Diploması Denklik Belgesi

        #AÖF
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"