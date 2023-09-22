Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yeni dönemine kayıt yaptıracak açıköğretim fakültesi kayıt süreci devam ediyor. AÖF 2023 - 2024 kayıt yenileme tarihi Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Peki, AÖF İktisat ve İşletme Fakülteleri kayıt yenieme tarihleri ne zaman? İşte merak edilen tarihler...

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Başvuru ve Kayıt işlemleri yukarıda belirtilen adresten yapılacaktır.

T.C. Kimlik numarası ve YU numarası (98 ve 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası) olan adaylar e-devlet şifresi ile giriş yapacaklardır.Yabancı uyruklu öğrenciler “Yabancı Uyruklu Giriş” linkinden e-mail adresi ve şifre ile giriş yapacaklardır. Giriş için gerekli olan şifre öğrencinin başvuru sırasında vermiş olduğu e-mail adresine gönderilmiştir.

ANADOLUYÖS Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylar İçin Belgeler, ANADOLUYÖS kapsamında kayıt yaptıracak adayların aşağıda belirtilen belgeleri başvuru sırasında sisteme yüklemeleri ve kayıt tarihleri içinde yüklenen belgelerin aslı ile AÖF Bürosuna başvurması gerekmektedir.