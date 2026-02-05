AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme süreci, öğrencinin ders seçimi (ekle-sil) yapmasıyla başlıyor. Dersler seçilmeden bankada ödeme bilgisi oluşmayacak ve öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatıramayacak. Ders seçimi, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sisteminde e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle gerçekleştirilecek.

Kayıt yenileyecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak. Öğrenciler bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.

Kayıt yenileme işlemi ise e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak.

2026 AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ