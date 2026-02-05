AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2026 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ücreti nasıl yatırılır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 2 Şubat itibarıyla başladı. Öğrencilerin yeni dönemde ders alabilmek ve sınavlara girebilmek için kayıt yenileme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Öğrencilik durumunu aktifleştirmek isteyen öğrenciler, kayıt yenileme ücretini nasıl yatırılacağını araştırıyor. Peki, 2026 AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte tüm detaylar...
AÖF 2025-2026 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme süreci devam ediyor. 2 Şubat Pazartesi günü başlayan kayıt işlemleri, 16 Şubat günü sona erecek. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, önce ders seçimini yapacak, ardından kayıt yenileme ücretini yatırarak işlemlerini tamamlayacak. AÖF güz ve bahar dönemi kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Bu kapsamda “AÖF kayıt yenileme nereden yapılacak, kayıt ücreti nasıl yatırılır?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
2026 AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme süreci 02 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla başladı. Öğrenciler 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 22.00’e kadar kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek.
AÖF 2025-2026 yılı kayıt yenileme kılavuzunu yayınlandı. Öğrenciler kılavuz doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirecek.
2025-2026 AÖF GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme süreci, öğrencinin ders seçimi (ekle-sil) yapmasıyla başlıyor. Dersler seçilmeden bankada ödeme bilgisi oluşmayacak ve öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatıramayacak. Ders seçimi, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sisteminde e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle gerçekleştirilecek.
Kayıt yenileyecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak. Öğrenciler bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.
Kayıt yenileme işlemi ise e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NEREDEN YATIRILACAK?
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2025-2026 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 16 Şubat 2026 tarihi saat 22.30’a kadar yapabilecek.
Öğrenciler ödemelerini, Kredi Kartıyla/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilecekler.