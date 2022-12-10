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AÖF cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

AÖF güz dönemi ara sınavları gerçekleştiriliyor. 10 - 11 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek sınavın soru ve cevap anahtarının erişime açılıp açılmadığına ilişkin merak edilenleri haberimizde derledik. İşte AÖF sınav soru ve cevap anahtarına dair güncel bilgiler...

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  • AÖF cevap anahtarı 2022: AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AÖF vize soruları yayınlandı mı?

    AÖF vize sınavlarında geri sayım devam ederken adaylar sınavın bitmesiyle cevap anahtarı sorgulamalarına başlıyor. Hafta sonunda gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavına katılan kişiler "AÖF soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
  • AÖF cevap anahtarı 2022: AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AÖF vize soruları yayınlandı mı?

    AÖF SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI? 

    AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı henüz erişime açılmadı. Cevap anahtarı yayınlandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. 
  • AÖF cevap anahtarı 2022: AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AÖF vize soruları yayınlandı mı?

    AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

    AÖF güz dönemi ara sınavları 10 - 11 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek. Öğrenciler, sınav giriş belgelerinin üzerinde sorumlu oldukları dersleri ve sınav saatlerini öğrenebilirler. Öğrencilerin katılacakları oturum sayısı farklı olduğundan sınav saati değişiklik gösterebilmektedir.
  • AÖF cevap anahtarı 2022: AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AÖF vize soruları yayınlandı mı?

    AÖF SINAV TARİHLERİ

    Güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022

    Güz dönemi dönem sonu sınavları 21-22 Ocak 2023

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