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AÖF sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

AÖF soru ve cevaplarına ilişkin araştırmalar sınavların başlamasıyla artış gösteriyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları 8 Nisan tarihi itibarıyla başladı. Online olarak düzenlenen sınavlar devam ederken sonuçlar ve cevap anahtarı sorgulamaları hız kazandı. İşte, AÖF vize soru kitapçığı hakkında merak edilenler...

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  • AÖF CEVAP ANAHTARI: 2023 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, AÖF vize sınav soruları ne zaman açıklanacak?

    AÖF bahar dönemi ara sınavları geçtiğimiz günlerde başladı.  8-9 Nisan ve 15-16 Nisan günlerinde çevrimiçi (online) olarak düzenlen sınavlar ile en çok araştırılan konulardan biri de AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı oldu. Peki, AÖF vize sınav soruları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 AÖF sınav soru kitapçığı, cevap anahtarı ve vize sınav sonuç tarihi hakkında bilgiler...
  • AÖF CEVAP ANAHTARI: 2023 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, AÖF vize sınav soruları ne zaman açıklanacak?

    AÖF ARA SINAVLARI ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLİYOR!

    Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. ” ifadeleri kullanıldı.
  • AÖF CEVAP ANAHTARI: 2023 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, AÖF vize sınav soruları ne zaman açıklanacak?

    AÖF SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

    AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Yayımlandığında haberimize eklenecektir.
  • AÖF CEVAP ANAHTARI: 2023 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, AÖF vize sınav soruları ne zaman açıklanacak?

    AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖF vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı açıklanmadı. Sınav sonuçlarının yaklaşık olarak 10-15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.
  • AÖF CEVAP ANAHTARI: 2023 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, AÖF vize sınav soruları ne zaman açıklanacak?

    SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

    Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruya göre "Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek." durumlarında öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak.
  • AÖF CEVAP ANAHTARI: 2023 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, AÖF vize sınav soruları ne zaman açıklanacak?

    ÖNCEKİ SORUYA GERİ DÖNÜŞ YAPILMAYACAK

    Sınav başladıktan sonra ekranda görünen soruyu cevaplamak istiyorsanız A, B, C, D, E şıklarından birini, boş bırakmak istiyorsanız "Bu soruyu boş bırakmak istiyorum" seçeneğini seçmeniz, daha sonra soru paneli altında yer alan "Soruyu Onayla ve Sonraki Soruya Geç" butonuna basmanız gerekmektedir.

    Soruyu onaylamadan önce seçenek değişikliği yapabilirsiniz. Soru onayı sonrasında düzeltme veya kontrol için bir önceki soruya dönemezsiniz.
  • AÖF CEVAP ANAHTARI: 2023 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, AÖF vize sınav soruları ne zaman açıklanacak?

    TAM EKRAN MODUNDA SINAV GERÇEKLEŞTİRİLECEK

    Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmuştur. Bu nedenle sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz. Size özel hazırlanmış soruların başkası tarafından görülmesi, kopyalanması, yayımlanması vb. sorumluluğu size aittir.

    Sınavı başlattığınızda ekranınız "Tam Ekran" moduna geçecektir. Sınav esnasında "Tam Ekran" modundan çıkmanız durumunda sınav oturumunuz sonlandırılacaktır.

    Sınav Kurallarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda öğrencinin ilgili oturumdaki sınavı, Sınav Komisyonu kararı ile geçersiz sayılır. Sınavı geçersiz sayılan öğrenci sıfır puan almış kabul edilir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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