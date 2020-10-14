Emine Erdoğan'dan "Her ev bir okul olsun" kampanyasına destek çağrısı

Ön lisans eğitimlerini lisans seviyesine çıkarmak isteyen adaylar 2020 DGS sınavına girmek zorunda. Bu konu ile ilgili olarak AÖF "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunları, 2020-2021 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçiş yapmak istiyorlarsa 2020 Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek zorundadırlar." açıklamasında bulundu.

AÖF DGS KAYIT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020-2021 Öğretim Yılı İçin Planlanan Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri* Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri 14 Ekim - 20 Ekim 2020 Çevrimiçi (Online) Başvuru Adresi https://aoskayit.anadolu.edu.tr​ Mazeretli Kayıt Tarihi 20 Ekim 2020

AÖF DGS KAYIT BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AÖF tarafından konu ile ilgili açıklama şöyle:

"Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr​ adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır."