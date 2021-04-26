Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği haber geldi. AÖF Güz dönemi final sınav tarihleri belli oldu. İşte bahar dönemi AÖF sınav tarihleri...

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ: BAHAR DÖNEMİ FİNAL TARİHLERİ

ATA AÖF Bahar Dönemi final sınavları 24 Mayıs - 4 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulanacak.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

28 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında uygulanacak.

ATA AÖF MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 25 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.

ATA AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

ATA AÖF Bahar Dönemi final sınavları, bütünleme sınavı da online olarak tamamlanacak.

SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL?

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.