Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlar belli oldu mu? 2026 AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı

        AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı? AÖF güz dönemi final sınavı sonuç sorgulama ekranı

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 17-18 Ocak tarihlerinde tamamlandı. Sınavda her bir ders için 20 soru yöneltildi ve adaylara bu soruları yanıtlamaları için 30 dakikalık süre tanındı. Sınavlara giren öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 09:36 Güncelleme: 26.01.2026 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Anadolu Üniversitesi Açıkoğretim final sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara döndü. AÖF vize sınavları not ortalamasına yüzde 30, final sınavları ise ortalamaya yüzde 70 etki edecek. 17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleşen final sınavlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekliyor. Bu kapsamda “AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nasıl bakılır?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        17-18 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanan AÖF final sınavlarının sonucu henüz açıklanmadı.

        Üniversitelerin genel uygulamalarına bağlı olarak sonuçların, sınavlar tamamlandıktan sonra 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

        3

        AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

        Öğrenciler, AÖF final sınavı sonuçlarına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi sayfası üzerinden bakabilecek.

        AÖF FİNAL SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

        AÖF’de ders geçme alt sınırı 35 puan olarak uygulanıyor. Bu kapsamda AÖF'de bir dersten başarılı olabilmek için o dersin başarı notunun 35 ya da üzeri olması gerekiyor.

        5

        AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

        2025-2026 AÖF sınav takvimine göre,

        Bahar Dönemi Ara Sınavı : 04-05 Nisan 2026

        Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı : 09-10 Mayıs 2026

        Yaz Okulu Sınavı : 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Suriye'de YPG'den ateşkes ihlali
        Suriye'de YPG'den ateşkes ihlali
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti
        Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Türkiye'nin batısı için sağanak ve lodos uyarısı
        Türkiye'nin batısı için sağanak ve lodos uyarısı
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!