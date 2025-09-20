AÖF güz ve bahar dönemi sınavı ne zaman? AÖF sınavları nasıl yapılacak?
Anadolu Üniversitesi AÖF güz ve bahar dönemi sınav tarihi açıklandı. Açıklanan sınav takvimine göre güz dönemi sınavları aralık ayında, bahar dönemi sınavları nisan ayında yapılacak. Bahar dönemi finaller ise mayıs ayında gerçekleşecek. İşte, AÖF sınav takvimi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 eğitim yılı sınav tarihleri belli oldu. AÖF sınavları üç oturumda tamamlanacak, sınavların sabah oturumu saat 09:30'da, öğleden sonra oturumları ise saat 14:00'te başlayacak. Adaylara sınavlarda her ders için 20 soru sorulacak, 30 dakika süre verilecek. Peki AÖF güz ve bahar dönemi sınavı ne zaman? AÖF sınavları nasıl yapılacak?
AÖF GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi vize/ara sınavı 6-7 Aralık günlerinde, dönem sonu sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.
AÖF bahar döneminde ise ara sınav 4-5 Nisan'da, finaller 16-17 Mayıs 2026'ta düzenlenecek. Yaz okulu sınavı da 22 Ağustos günü yapılacak.
AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
AÖF sınavları üç oturumda tamamlanacak, sınavların sabah oturumu saat 09:30'da, öğleden sonra oturumları ise saat 14:00'te başlayacak. Adaylara sınavlarda her ders için 20 soru sorulacak, 30 dakika süre verilecek.