AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde kayıt heyecanı devam ederken mevcut öğrenciler de kayıt yenileme tarihleri için araştırmalarını sürdürüyor. AÖF ikinci üniversite kayıtları 11 Eylül'de alınmaya başlandı ve 21 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Yoğunluktan dolayı geçen Cumatesi günü AÖF büroları mesai yaptı. Peki AÖF ikinci üniversite kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖF ikinci üniversite yeni kayıtlar nasıl yapılıyor? İşte 20418 - 2019 AÖF ikinci üniversite kayıtlarına dair tüm detaylar...

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT YENİLEME 2018

İkinci üniversite kayıt yenileme tarihi 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Ekim 2018 Cuma günü sona erecek.

AÖF KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

2018-2019 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere İnternetten başvuru ve kayıt işlemlerini aşağıdaki şekilde yapabilirler:

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;

Lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına,Önlisans eğitimi alanlar önlisans programlarına İnternetten başvurarak kayıt yaptırabilir.Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Arapça) Önlisans Programı, İktisat Fakültesi Uluslararası ilişkiler (İngilizce) ve İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak adayların www.anadolu.edu.tr/acikogretim/yonetmelikler-ve-esaslar-yonergeler adresindeki “Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları”ndaki koşulları sağlamaları gerekmektedir.

İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramaz. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir.

21 Eylül 2018 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

Adaylar, 11 – 21 Eylül 2018 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecektir. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 21 Eylül 2018 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 21 Eylül 2018 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar Fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

Adaylar, ders transferi ve muafiyet işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Duyurular bölümünden ulaşabilirler.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT ŞARTLARI

1 Yükseköğretim kurumlarında örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim sistemi programlarında aynı anda farklı düzeylerde (lisans, ön lisans ve lisansüstü) eğitime devam edilebilmekte ancak, aynı anda iki örgün ön lisans veya iki örgün lisans programında eğitime devam edilememektedir. Ancak;

Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,

a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,

b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,

c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine,

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.

2 Yukarıdaki koşullarda açık öğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açık öğretime ders transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramaz.

3 Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açık öğretim programına kayıt yaptırabilirler.

4 ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC’deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanırlar.

5 Bir yükseköğretim programından mezun olamadan yükseköğretim programından ilişiği kesilen, herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya açık öğretim programlarında okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar.

6 Açık öğretim programlarının herhangi birinde öğrenci iken okumakta olduğu alan dışındaki örgün öğretim programlarından birine yerleştirilen adayların açık öğretimdeki kayıtları silinmez.

7 Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açık öğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç açık öğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

8 Açık öğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

9 Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar başvurabilirler.

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