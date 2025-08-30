AÖF kayıt tarihi: Açık Öğretim Fakültesi AÖF kayıtları ne zaman ve nasıl yapılır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025-2026 akademik yılı kayıt takvimini açıkladı. Buna göre AÖF kayıt tarihleri belli oldu. Peki AÖF kayıtları ne zaman ve nasıl yapılır?
AÖF kayıt tarihi araştırılıyor. AÖF sisteminde sadece yeni kayıt değil, ikinci üniversite ve kayıt yenileme işlemleri de belirlenen tarihlerde yapılıyor. Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim görmek isteyen adaylar kayıt tarihlerini araştırmaya devam ediyor. İşte, AÖF kayıt sürecine dair detaylar
AÖF KAYIT TARİHLERİ 2025
AÖF yeni kayıtları ÖSYM tarafından duyurulan tarihlerde yapılıyor. Buna göre, 01 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayan kayıtlar 5 gün sürecek ve 5 Eylül 2025 Cuma günü sona erecek.
KAYIT YENİLEME VE İKİNCİ ÜNİVERSİTE FIRSATI
AÖF sisteminde sadece yeni kayıt değil, ikinci üniversite ve kayıt yenileme işlemleri de belirlenen tarihlerde yapılıyor. İkinci üniversite başvuruları 21 Temmuz'da başladı ve 17 Ekim'e kadar sürecek. Böylece farklı bir bölümde okuyan öğrenciler, aynı anda AÖF üzerinden ikinci bir diploma alma imkânı yakalayacak.