Açıköğretim fakültesi - AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, üniversite kayıt tarihlerinin açıklaşnmasının ardından yeniden öğrencilerin gündemine girdi. Anadolu Üniversitesi, 2018 - 2019 akademik takvimini açıkladı. Böylelikle açıköğretim fakültesi kayıt tarihleri de belli oldu. Öte yandan Anadolu Üniversitesi'nden bir de uyarı geldi. Yapılan uyarıda "ÖSYS Yeni Kayıt ve Ek Yerleştirme İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, ÖSYS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir." denildi.
Peki; AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? İşte 2018 - 2019 AÖF kayıt tarihleri...
AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT TARİHLERİ (2018 - 2019)
|Kayıt Türü
|İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Mazeretli Kayıt Tarihi
|Süre
|YENİ KAYIT
|- ÖSYS Yeni Kayıt
|03 Eylül 2018 Pazartesi
10 Eylül 2018 Pazartesi
|10 Eylül 2018 Pazartesi
|7 Gün
|- İkinci Üniversite
|11 Eylül 2018 Salı
21 Eylül 2018 Cuma
|21 Eylül 2018 Cuma
|10 Gün
|- Yatay Geçiş
|19 Eylül 2018 Çarşamba
21 Eylül 2018 Cuma
|21 Eylül 2018 Cuma
|3 Gün
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- Ek Yerleştirme
- Dikey Geçiş
|24 Eylül 2018 Pazartesi
28 Eylül 2018 Cuma
|28 Eylül 2018 Cuma
|5 Gün
|
- Af Kayıt (7143 Sayılı Kanun)
-Sağlık Lisans Tamamlama
|24 Eylül 2018 Pazartesi
28 Eylül 2018 Cuma
|28 Eylül 2018 Cuma
|5 Gün
|- Yatay Geçiş Ders Ekleme***
|04 Ekim 2018 Perşembe
05 Ekim 2018 Cuma
|05 Ekim 2018 Cuma
|2 Gün
|KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL
|- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme
|24 Eylül 2018 Pazartesi
05 Ekim 2018 Cuma
|05 Ekim 2018 Cuma
|12 Gün
+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt
+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş
+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite
*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.
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