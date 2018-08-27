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AÖF kayıt tarihleri: Anadolu Üniversitesi takvimi ilan etti! İşte AÖF kayıt yenilme ve kayıt tarihleri

AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, YÖK tarafından üniversite kayır tarihlerinin duyurulmasıyla beraber yeniden öğrenci ve öğrenci adaylarının gündemine geldi. Peki; açıköğretim fakültesi - AÖF kayıt tarihleri ve AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? İşte cevabı...

27.08.2018 - 10:06 | Güncelleme:

Açıköğretim fakültesi - AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, üniversite kayıt tarihlerinin açıklaşnmasının ardından yeniden öğrencilerin gündemine girdi. Anadolu Üniversitesi, 2018 - 2019 akademik takvimini açıkladı. Böylelikle açıköğretim fakültesi kayıt tarihleri de belli oldu. Öte yandan Anadolu Üniversitesi'nden bir de uyarı geldi. Yapılan uyarıda "ÖSYS Yeni Kayıt ve Ek Yerleştirme İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, ÖSYS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir." denildi. 

Peki; AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? İşte 2018 - 2019 AÖF kayıt tarihleri...

AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT TARİHLERİ (2018 - 2019)

Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Mazeretli Kayıt Tarihi Süre
YENİ KAYIT - ÖSYS Yeni Kayıt 03 Eylül 2018 Pazartesi
10 Eylül 2018 Pazartesi		 10 Eylül 2018 Pazartesi 7 Gün
- İkinci Üniversite 11 Eylül 2018 Salı
21 Eylül 2018 Cuma		 21 Eylül 2018 Cuma 10 Gün
- Yatay Geçiş 19 Eylül 2018 Çarşamba
21 Eylül 2018 Cuma		 21 Eylül 2018 Cuma 3 Gün

- Ek Yerleştirme
- Dikey Geçiş

 24 Eylül 2018 Pazartesi
28 Eylül 2018 Cuma		 28 Eylül 2018 Cuma 5 Gün

- Af Kayıt (7143 Sayılı Kanun)

-Sağlık Lisans Tamamlama

 24 Eylül 2018 Pazartesi
28 Eylül 2018 Cuma		 28 Eylül 2018 Cuma 5 Gün
- Yatay Geçiş Ders Ekleme*** 04 Ekim 2018 Perşembe
05 Ekim 2018 Cuma		 05 Ekim 2018 Cuma 2 Gün
KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL		 - Açıköğretim
- İktisat
- İşletme		 24 Eylül 2018 Pazartesi
05 Ekim 2018 Cuma		 05 Ekim 2018 Cuma 12 Gün


+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt
+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş
+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite

*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

 

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