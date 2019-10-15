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AÖF kayıt yenileme 2020! Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. İlk kez Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne başlayacak adayların da ilk kayıt işlemleri devam ederken, mevcut öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri internet üzerinden alınıyor. İşte 2019 - 2020 AÖF kayıt yenileme ile ilgili detaylar

AÖF

AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, 2019 - 2020 eğitim dönem için kayıt yenileme tarihlerinin gelmesiyle birlikte işlemlerini yapmaya başladı. AÖF ikinci üniversiteye yeni kayıt yaptıracaklar için ise 2 Eylül'de başlayan başvurular 18 Ekim'e kadar alınacak. İşte 2019 - 2020 AÖF ikinci üniversite kayıt yenileme tarihleri ile ilgili detaylar...

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR? 2019 - 2020

2019 - 2020 AÖF akademik takvimine göre, 7 Ekim'de başlayan kayıt yenilme ders ekle / sil işlemleri 18 Ekim'de sona erecek. Öğrenciler seçmeleri gereken ve seçmeyi istedikleri dersleri seçip işlemlerini tamamladıktan sonra, kayıt yenileme ücretini de yatırmalılar.

AÖF KAYIT YENİLEME SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

AÖF KAYIT NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt işlemleri 5 adımda tamamlanıyor. İlk kez kayıt yaptıracak adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabilir.

AÖF'E İLK KEZ KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYIN 

 

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE NEDİR?

AÖF ikinci üniversiteye hali hazırdan bir üniversitede okuyan ya da mezun olmuş kişiler herhangi bir sınava girmeksizin kayıt yaptırabilir. 

2019 - 2020 AÖF AKADEMİK TAKVİMİ - ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

 
Kayıt Türüİnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**Mazeretli Kayıt TarihiSüre
YENİ KAYIT- İkinci Üniversite02 Eylül 2019 Pazartesi
18 Ekim 2019 Cuma		18 Ekim 2019 Cuma36 Gün
- ÖSYS Yeni Kayıt
- ANADOLUYÖS		02 Eylül 2019 Pazartesi
13 Eylül 2019 Cuma		13 Eylül 2019 Cuma11 Gün
- Dikey Geçiş
- Sağlık Lisans Tamamlama		16 Eylül 2019 Pazartesi
20 Eylül 2019 Cuma		20 Eylül 2019 Cuma5 Gün
- Ek Yerleştirme23 Eylül 2019 Pazartesi
27 Eylül 2019 Cuma		27 Eylül 2019 Cuma5 Gün
- Yatay Geçiş16 Eylül 2019 Pazartesi
18 Eylül 2019 Çarşamba		​18 Eylül 2019 Çarşamba3 Gün
- Yatay Geçiş Ders Ekleme***

17 Ekim 2019 Perşembe
18 Ekim 2019 Cuma

18 Ekim 2019 Cuma2 Gün
KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL		- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme		07 Ekim 2019 Pazartesi
18 Ekim 2019 Cuma		18 Ekim 2019 Cuma12 Gün

 

SINAV TARİHLERİ
Sınav TürüSınav Tarihi
Güz Dönemi Ara Sınavı14 - 15 Aralık 2019
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı18 - 19 Ocak 2020

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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