Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖF KAYIT YENiLEME EKRANI 2026: Kayıt yenileme süresi uzatıldı! AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

        AÖF kayıt yenileme süresi uzatıldı! 2026 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ekranı ve ücreti

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim gören binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 2025-2026 öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme sürecinde takvim güncellendi. Yaşanan yoğunluk sebebiyle üniversite yönetimi, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına süreyi uzatma kararı aldı. Henüz kayıtlarını yenilememiş olan öğrencilerin belirlenen yeni tarihe kadar ders seçimi ve kayıt bedeli ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. İşte, 2026 AÖF kayıt yenileme ekranı ve materyal ücretleri hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 10:48 Güncelleme: 17.02.2026 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme süreci 16 Şubat’ta sona ermişti. Ancak üniversite yönetimi, AÖF öğrencilerini yakından ilgilendiren bir karar aldı. Alınan karara göre, işlemlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına kayıt yenileme süresi uzatıldı. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman? İşte, 2026 AÖF kayıt yenileme ekranı ve materyal ücretleri hakkında bilgiler…

        2

        AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME SÜRESİ UZATILDI

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme sürecinde takvim güncellendi.

        Sistemde yaşanan kayıt yoğunluğu nedeniyle üniversite yönetimi, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına süreyi uzatma kararı aldı.

        Yapılan açıklamaya göre daha önce 16 Şubat olarak duyurulan son işlem tarihi, 23 Şubat 2026 tarihine kadar uzatıldı.

        Öğrencilerin 23 Şubat Pazartesi günü saat 22.00’ye kadar ders seçimlerini, saat 22.30’a kadar ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

        Yetkililer, ek sürenin son günlerinde de benzer bir yoğunluk yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunarak işlemlerin son ana bırakılmamasını tavsiye ediyor.

        3

        AÖF KAYIT YENİLEME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Bilgi Sisteminden e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacak.

        Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:

        • Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Bilgi Sistemi bağlantısına e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle girmeniz gerekecek.

        • İkinci aşamada Ders Ekle-Sil İşlemleri butonundan ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

        • Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecek. Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacak. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacak ve ödeme bilgileri buna göre oluşacak.

        AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        Kayıt yenileme tarihleri içinde öğrenciler, kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından mutlaka kontrol etmelidir.

        Kayıt yenileme işlemini tamamladıktan sonra ekranda halen kayıt yeniletmiş görünmüyorsanız ödeme yaptığınızı gösteren belge ile kayıt yenileme tarihleri içinde AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasına başvurunuz.

        5

        AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

        Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir.

        Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Bilgi Sistemi bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.

        6

        2. Dönem Öğrenci Katkı Payı

        Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla kayıt yenilemenin son günü saat 22.30'a kadar aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

        • Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

        • İnternet Bankacılığı ile Ödeme

        • ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

        • Mobil Bankacılık ile Ödeme

        Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.

        7

        AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!
        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        10 gün geride kaldı... Endişelendiren bekleyiş!
        10 gün geride kaldı... Endişelendiren bekleyiş!