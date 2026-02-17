Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme süreci 16 Şubat’ta sona ermişti. Ancak üniversite yönetimi, AÖF öğrencilerini yakından ilgilendiren bir karar aldı. Alınan karara göre, işlemlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına kayıt yenileme süresi uzatıldı. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman? İşte, 2026 AÖF kayıt yenileme ekranı ve materyal ücretleri hakkında bilgiler…