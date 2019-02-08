AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılacak? sorusu öğrenciler tarafından araştırılan konuların başında geliyor. AÖF ilk dönemi final sınavlarının ardından sonra ermiş, öğrenciler yarıyıl tatiline çıkmıştı. Öğrenciler AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağını ve ikinci dönem vize ve final sınavlarının tarihini araştırıyor. İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin akademik takvimine göre, AÖF ikinci dönem için kayıt yenileme ve sınav tarihleri...

AÖF'TEN ÖĞRENCİLERE ÇAĞRI

AÖF öğrencilere mobil telefon üzerinden kayıt yenileme süreciyle ilgili hatırlatma mesajı gönderdi. AÖF'ün mesajında öğrencilerin ders seçimi yaptıktan sonra, online ödemeyi yapıp kaydının yenilenip yenilenmediğinin kontrol edilmesi gerekliliği vurgulandı.

2019 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

BAHAR DÖNEMİ Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Mazeretli Kayıt Tarihi Süre KAYIT YENİLEME

EKLE/SİL - Açıköğretim

- İktisat

- İşletme 11 Şubat 2019 Pazartesi

22 Şubat 2019 Cuma 22 Şubat 2019 Cuma 12 Gün

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.

Öğrenci, ders seçim (ekle/sil) işlemlerini; kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez.

Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelinmez.

Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme yapmadığınız sürece ders seçim (ekle/sil) işlemi yapabilirsiniz. Yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir.

Ders seçim (ekle/sil) işlemi sonucunda alınan derslerin toplam kredisine göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçim (ekle/sil) işlemi yapılması mümkün değildir.

2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi itibari ile ders seçimi öğrenciye bırakıldığından, mazeretli ders ekleme işlemi yapılmayacaktır.

Lisans programlarında 1 inci yarıyıldan ders alan öğrenci 5 inci ve 7 nci yarıyıllardan; 2 nci yarıyıldan ders alan öğrenci 6 ncı ve 8 inci yarıyıllardan; 3 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci 7 nci yarıyıldan; 4 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise 8 inci yarıyıldan ders alamaz. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II dersleri için bu madde uygulanmaz.

Lisans programında okurken önlisans diploması almak isteyen öğrenciler Yabancı Dil I-II ve Türk Dili I-II derslerini seçmeleri gerekir.

2018-2019 öğretim yılında Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yenileme tarihlerinin son iki gününde ders seçebilir.

2018-2019 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ders seçimi yapmayacaklardır.

Yabancı Dille öğretim yapılan programlarda dil yeterliğini sağlayamayanlar kayıt yeniletemeyecektir.

DERS SEÇİM (EKLE/SİL) İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Ders seçim işlemi üç aşamadan oluşmaktadır:

Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.

İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.

Yaptığınız ders seçim işlemini onaylamadığınız takdirde, ders seçim işleminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçimi işleminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçim işlemi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

Ödeme yapıldıktan sonra ders seçim (ekle/sil) işlemi yapılması mümkün değildir.

AÇF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

AÖF İKİNCİ DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019 2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019

SINAV MERKEZİ TERCİHİ SON TARİHLERİ