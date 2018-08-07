Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi - AÖF'ün kayıt yenileme tarihleri, açık üniversite öğrencileri tarafından araştırılıyor. Yükseköğrenimine açıktan devam eden üniversite öğrencilerinin merakla beklediği tarihler nihayet açıklandı. Peki; 2018 - 2019 akademik yılı kapsamında AÖF kayır yenileme tarihleri ne zaman? İşte cevabı....
AÖF YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nin 2018-2019 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, kayıt tarihleri şu şekilde:
ÖSYS YENİ KAYIT
Başvuru ve kayıt tarihi: 03 - 10 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 10 Eylül 2018
İKİNCİ ÜNİVERSİTE
Başvuru ve kayıt tarihi: 11 - 21 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018
YATAY GEÇİŞ
Başvuru ve kayıt tarihi: 19 - 21 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018
YENİ KAYIT
EK YERLEŞTİRME - DİKEY GEÇİŞ
Başvuru ve kayıt tarihi: 24 - 28 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 28 Eylül 2018
YATAY GEÇİŞ DERS EKLEME
Başvuru ve kayıt tarihi: 04 - 05 Ekim 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 05 Ekim 2018
KAYIT YENİLEME EKLE/SİL
AÇIKÖĞRETİM / İKTİSAT / İŞLETME
Başvuru ve kayıt tarihi: 24 Eylül -05 Ekim 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 05 Ekim 2018
AÖF SINAV TARİHLERİ
Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018 GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 - 13 Ocak 2019
Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019
2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019
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