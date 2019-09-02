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AÖF kayıtları başladı 2019... AÖF ikinci üniversite kaydı nasıl yapılır? AÖF kayıt ücreti ne kadar?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları başladı. İkinci üniversiteye kayıt olmak ya da AÖF kayıtlarını yenilemek isteyen öğrenciler her yıl belirli tarih aralığında kayıt işlemi yapabiliyor. Anadolu Üniversitesi 2019 - 2020 öğretim yılı takvimini resmi sitesinden duyurdu. Peki AÖF ikinci üniversite kaydı nasıl yapılır? AÖF kayıt ücreti ne kadar?

AÖF kayıt

Açık Öğretim Fakültesi'ne (AÖF) kayıt yapacak öğrenciler elektronik kayıt ile de işlemlerini tamamlayabilecekler. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler ise Anadolu Üniversitesine gelerek kayıt yaptırabilecek. AÖF kayıt işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden kayıt otomasyonu bağlantısı ile kayıt ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Peki AÖF ikinci üniversite kayıtı nasıl yapılır? AÖF kayıt ücreti ne kadar? İşte AÖF 2019 - 2020 takvimi...

AÖF KAYIT YENİLEME BAŞLADI

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere İnternet başvurularını buradan yapabilirler.

Başvuru ve kayıt tarihi: 2 Eylül - 18 Ekim 2019

AÖF KAYIT İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına; önlisans eğitimi alanlar sadece önlisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı "İkinci Üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

İnternet başvuru işlemleri, 2 Eylül ile 18 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt işlemleri ise 2 Eylül ile 17 Ekim mesai bitimine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayan öğrenciler ise 18 Ekim 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvuru yaparak kayıtlarını gerçekleştirebilecekler. 18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacak.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR 2019? 

AÖF 2019 kayıt ücretleri belli oldu.

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ₺220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

AÖF KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) İnternet Başvuru Belgesi (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

2) Öğrenci Bilgi Formu (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

4) Öğrenim Belgesi (YÖKSİS sorgulaması sonunda bilgilerine ulaşılamayanlardan istenecek)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI

TarihAçıklama

10 Haziran‒10 Temmuz 2019

Lisansüstü Programlara Giriş için Başvuru

19 Temmuz 2019

Lisansüstü Programlara Kabullerin İlanı

22‒26 Temmuz 2019

Lisansüstü Programlara Yeni Kayıt

29 Temmuz‒09 Ağustos 2019

Lisansüstü Programlarda Açık Kalan Kontenjanlara Yedek Kayıt

01‒15 Ağustos 2019

Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş için Başvuru

06‒17 Ağustos 2019

Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş için Başvuru

16 Ağustos 2019

Lisans Programlarına Yandal; Önlisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü için Son Tarih

19-21 Ağustos 2019

ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştirilen Öğrencilerin Elektronik Kayıt Tarihi

19-23 Ağustos 2019

ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıt Tarihi

23 Ağustos 2019

Lisans Programları Yandal; Önlisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Asıl ve Yedek Aday Listelerinin İlanı

29 Ağustos 2019

Diğer Yükseköğretim Kurumu Önlisans/Lisans Öğrencilerinin Özel Öğrencilik Başvurusu için Son Tarih

02‒04 Eylül 2019

Engelliler Entegre Yüksekokulu Yetenek Sınavı Önkayıt/Lisans Programları Yandal; Önlisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Asıl Aday Kayıtları

02‒06 Eylül 2019

Lisansüstü Programlara Yatay Geçişe Kabullerin İlanı ve Kayıt

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