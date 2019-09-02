Açık Öğretim Fakültesi'ne (AÖF) kayıt yapacak öğrenciler elektronik kayıt ile de işlemlerini tamamlayabilecekler. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler ise Anadolu Üniversitesine gelerek kayıt yaptırabilecek. AÖF kayıt işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden kayıt otomasyonu bağlantısı ile kayıt ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Peki AÖF ikinci üniversite kayıtı nasıl yapılır? AÖF kayıt ücreti ne kadar? İşte AÖF 2019 - 2020 takvimi...

AÖF KAYIT YENİLEME BAŞLADI

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere İnternet başvurularını buradan yapabilirler.

Başvuru ve kayıt tarihi: 2 Eylül - 18 Ekim 2019

AÖF KAYIT İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına; önlisans eğitimi alanlar sadece önlisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı "İkinci Üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

İnternet başvuru işlemleri, 2 Eylül ile 18 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt işlemleri ise 2 Eylül ile 17 Ekim mesai bitimine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayan öğrenciler ise 18 Ekim 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvuru yaparak kayıtlarını gerçekleştirebilecekler. 18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacak.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR 2019?

AÖF 2019 kayıt ücretleri belli oldu.

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ₺220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

AÖF KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) İnternet Başvuru Belgesi (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

2) Öğrenci Bilgi Formu (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

4) Öğrenim Belgesi (YÖKSİS sorgulaması sonunda bilgilerine ulaşılamayanlardan istenecek)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI