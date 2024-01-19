AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: 2024 AÖF final sınavları ne zaman, sınav online mı, yüz yüze mi?

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: 2024 AÖF final sınavları ne zaman, sınav online mı, yüz yüze mi?

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AÖF final sınavlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖF sınavlarında öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulurken, 30' dakika süre verilmektedir. Öğrenciler, sınav giriş belgesine, 'https://aosogrenci.anadolu.edu.tr'​ adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından erişim sağlayabilecek. Peki, "2024 AÖF final sınavları ne zaman, sınav online mı, yüz yüze mi?" İşte AÖF güz dönemi sınav tarihleri...