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AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

AÖF bahar dönemi ara sınavlarına kısa bir süre kala, sınavların giriş yerlerine ilişkin aramalar da artmış durumda. Konuya dair en çok araştırılan AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı sorusuyla ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, hem bu sorunun yanıtı hem de AÖF sınav tarihleri ve sınavların nasıl yapılacağı ile ilgili son durum...

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  • AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final bahar dönemi sınavları için artık geri sayım başladı. Kahramanmaraş ve Gaziantep depremleri nedeniyle sınav tarihleri değişen AÖF sınavlarının giriş belgesine dair son bilgileri derledik!
  • AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

    AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

    AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde; dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 günü gerçekleştirilecek.  
  • AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

    AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınavları için giriş belgesi henüz yayınlanmadı.

    Söz konusu belgeler yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.
  • AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

    AÖF BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİMLE SÜRDÜRÜLECEK

    Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Açıklama şu şekilde; 

    "Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır."
  • AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

    AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

    AÖF sınavlarının nasıl yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ancak söz konusu sınavların yüz yüze yapılması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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