TAM EKRAN MODUNDA SINAV GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmuştur. Bu nedenle sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz. Size özel hazırlanmış soruların başkası tarafından görülmesi, kopyalanması, yayımlanması vb. sorumluluğu size aittir.