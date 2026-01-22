AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavları, 17-18 Ocak tarihlerinde uygulandı. Üç oturumda düzenlen AÖF final sınavında her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Bu kapsamda ''AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Başarı notu, ara sınav notunun yüzde 30'u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70'i alınarak hesaplanacak. İşte 2026 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi dönem sonu sınavları, 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlendi. Şimdi öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Bu noktada ‘’AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. Başarı notuna, ara sınav notu yüzde 30, ödev notu yüzde 20, dönem sonu sınav notu yüzde 50 katkı sağlayacak. İşte, 2026 AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi ve sonuç sorgulama ekranı…
2025-2026 AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF final sınavı sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı.
Anadolu Üniversitesi’nin ‘’Sınavlar Hakkında’’ başlıklı duyurusuna göre; AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde ilan edilecek.
Buna göre, AÖF final sınav sonuçlarının Ocak ayının son haftasında açıklanabileceğini söylemek mümkün.
2025-2026 AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler, sınav sonuçlarını Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilecek.
Sınav soru ve sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 2 iş günü içinde aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinde bulunan Sınav İşlemlerinden itiraz edilebilecek. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.
SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.
Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir.