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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF sınav tarihi 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        AÖF sınav tarihi 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        Anadolu Üniversitesi, vize ve final sınav tarihleriyle ilgili duyurularını güncel paylaşıyor. Üniversite daha önce açıklanan takvimde sınavların 19-20 Nisan 2025 tarihinde yapılacağını duyururken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 15:07 Güncelleme: 04.04.2025 - 15:07
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        Anadolu Üniversitesi’nde açıktan ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler bahar dönemi ara sınavlarına hazırlanıyor. Sınava girmeden önce adayların sınav giriş belgelerini temin etmesi gerekiyor. Peki AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

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        AÖF ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

        Anadolu Üniversitesi'nin yayınladığı akademik takvime göre, bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

        AÖF sınav giriş belgelerinin nisan ayının ikinci haftasında erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sorgulayabilecek.

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        AÖF SINAV TARİHLERİ 2025 NE ZAMAN?

        Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025

        Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025

        Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025

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