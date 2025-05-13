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        Haberler Bilgi Gündem AÖF sınav tarihleri ne zaman? 2025 AÖF sınavları hangi günlerde yapılacak?

        AÖF sınav tarihleri ne zaman? 2025 AÖF sınavları hangi günlerde yapılacak?

        AÖF sınav tarihleri belli oldu. 2024-2025 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları Mayıs ayında çevrimiçi (online) olarak gerçekleşecek. Sınavlar, AÖF bünyesindeki Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi öğrencileri için ortak olarak düzenlenecek. Peki AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 16:46 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:46
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        1

        Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri açıktan üniversite bitirmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Adayların hangi dersten sınava girecekleri bilgisini içeren sınav giriş bilgileri Anadolu Üniversitesi tarafından öğrenci sayfalarında yayımlandı. 2025 Bahar Dönemi Ara sınavına ilişkin Sınav Giriş Bilgileri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açıldı. Peki AÖF sınavları ne zaman?

        2

        ATA AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

        I.Oturum 31 Mayıs 2025 Saat 09.30

        II.Oturum 31 Mayıs 2025 Saat 14.00

        III.Oturum 01 Haziran 2025 Saat 15.00

        3

        ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

        I.Oturum 05 Temmuz 2025

        II.Oturum 05 Temmuz 2025

        III.Oturum 06 Temmuz 2025

        4

        ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

        ATA AÖF üç ders sınavı 10 Ağustos 2025 tarihinde saat 09:30'da uygulanacak.

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